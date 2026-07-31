La Policía Local de Elda forma a personas mayores para prevenir timos, estafas y robos

La labor de la Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda no se limita a los menores de edad, sino que también se extiende a la protección de otros colectivos vulnerables, como las personas mayores. Con motivo del Mes de las Personas Mayores, la unidad ha trasladado su actividad formativa fuera de los centros educativos para impartir una charla especializada en seguridad ciudadana. La sesión, titulada "Prevenir timos, estafas y robos", se celebró en el Centro Cívico y Juvenil y reunió a 30 personas mayores del municipio.

El objetivo del encuentro fue ofrecer a los asistentes herramientas para identificar cuándo pueden estar siendo víctimas de un timo, una estafa o un robo, así como explicarles cómo actuar en cada una de estas situaciones.

Durante la charla, los agentes ofrecieron consejos prácticos para prevenir hurtos en la vía pública, durante los viajes, al utilizar cajeros automáticos o ante la presencia de desconocidos en el domicilio. Asimismo, abordaron cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, enseñando a detectar los engaños más frecuentes y a protegerse de los fraudes que este colectivo recibe a diario a través de llamadas telefónicas, cartas o correos electrónicos.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, destacó que, aunque la Unidad Agente Tutor desarrolla principalmente su trabajo en el ámbito escolar, "la protección de nuestros mayores es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno". En este sentido, señaló que "los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de la tercera edad para sofisticar estafas telefónicas y bancarias, por lo que estas charlas son fundamentales para empoderarles".

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Ibáñez añadió que el objetivo es "dotar a nuestros mayores de la información necesaria para que detecten los engaños a tiempo, protejan sus ahorros y se sientan seguros tanto en la calle como en sus propios hogares".