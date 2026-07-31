Villena traslada el concierto de pasodobles a la avenida de la Constitución para duplicar su aforo

El tradicional concierto de pasodobles de la Banda Municipal de Música de Villena cambiará este año de escenario. El Ayuntamiento ha decidido trasladar el acto, previsto para el próximo 28 de agosto, a la avenida de la Constitución, en el tramo comprendido entre las calles Capitán Postigo y San Isidro, con el objetivo de dar cabida al creciente número de asistentes que cada año se congregan en esta cita previa a las Fiestas de Moros y Cristianos.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, ha explicado que la decisión responde a que la plaza de Santiago, emplazamiento habitual del concierto, "se había quedado pequeña" para acoger al público que acude a este evento. El concejal de Fiestas, José Ferri, ha señalado que, tras analizar distintas alternativas, se ha optado por este espacio porque ofrece una buena sonoridad, un impacto limitado sobre el tráfico y mayores condiciones de seguridad. Además, permitirá una ocupación de entre 7.000 y 8.000 personas.

El nuevo emplazamiento contará con unas 600 sillas para el público y un escenario de mayores dimensiones, lo que facilitará el desarrollo del programa musical y ofrecerá más comodidad a los integrantes de la Banda Municipal.

El cambio tendrá carácter experimental y servirá para evaluar el funcionamiento del nuevo formato de cara a futuras ediciones. La medida cuenta con el respaldo tanto de la presidenta de la Junta Central de Fiestas, Rosa Pardo, como de la presidenta de la Junta de la Virgen, Dori Flor, quienes coincidieron en que el anterior escenario sufría problemas de saturación por la elevada afluencia de público.

Revista Día 4

Durante la comparecencia también se anunció que la presentación de la nueva edición de la Revista Día 4 tendrá lugar el próximo 7 de agosto en el Patio Festero, con invitación previa. En el acto se dará a conocer el cartel anunciador de la Romería y el pañuelo conmemorativo de este año.

Rosa Pardo recordó que esa misma noche se entregarán los tradicionales premios y se proyectará el vídeo de las fiestas de Moros y Cristianos de 2026. Por su parte, Dori Flor ha asegurado que la organización de la Romería está ultimada, con los puntos de hidratación previstos y todos los permisos solicitados, y destacó la calidad tanto del cartel como del diseño del pañuelo de esta edición.

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Además, la Junta de la Virgen, en colaboración con la Asociación Comercios y Servicio Vi, ha puesto en marcha el concurso de escaparates comerciales, dotado con un premio de 300 euros. También ha organizado un concurso en redes sociales en el que se sortearán diez kits de romero entre quienes compartan fotografías del Santuario.