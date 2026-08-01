Aspe homenajea a sus mejores deportistas y presenta su candidatura a Villa Europea del Deporte 2028

La Plaza Mayor de Aspe acogió la celebración de la XXXIX Gala del Deporte, una cita que reunió a deportistas, clubes, entrenadores, autoridades y vecinos para reconocer los principales logros alcanzados durante la última temporada.

La gala estuvo marcada por la presentación oficial de la candidatura de Aspe como Villa Europea del Deporte 2028, una iniciativa con la que el municipio busca reforzar su proyección y su compromiso con el deporte, la salud y la integración.

Tres logotipos para representar la candidatura

Durante el acto se presentaron tres propuestas de logotipo para identificar la candidatura aspense. Serán los propios vecinos y los clubes deportivos locales quienes puedan votar y decidir cuál será la imagen que represente al municipio en su camino hacia la distinción europea.

Esta elección abre el proceso de participación ciudadana ligado a la candidatura y constituye uno de sus primeros pasos públicos de cara a 2028.

Los principales galardonados de la noche

El premio al Mejor Club fue para el Club de Gimnasia Rítmica Kayma, en reconocimiento a la trayectoria y los resultados obtenidos por sus gimnastas durante la temporada.

El Equipo Infantil Femenino del CD Atlético de Aspe recibió el galardón al Mejor Equipo, mientras que Luz Ferrández Montesinos fue distinguida como Mejor Deportista Absoluta por su rendimiento a lo largo del año.

El reconocimiento al Mejor Deportista con Discapacidad recayó en Manuel Jesús Cabanillas Cruz, que consiguió la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Invierno Special Olympics 2025.

Por su parte, Aníbal Botella Sánchez fue elegido Mejor Deportista Promesa, mientras que Esteban Martínez Santonja, entrenador nacional de pickleball, obtuvo el premio al Mejor Entrenador.

Reconocimientos a la trayectoria deportiva

La XXXIX Gala del Deporte también reservó un apartado para distinguir a personas y entidades que han contribuido al desarrollo del deporte en Aspe a través de su trayectoria, dedicación y compromiso.

Las menciones especiales de esta edición fueron para Joaquín Cerdán Díez, Gonzalo Soria Pastor, José María Botella Sepulcre “Peiró”, Luis Antonio Marhuenda García, Antonio Vicedo Sánchez y Sarabel Lerma Martínez.

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También recibió una mención la Unión Deportiva La Coca Aspense, coincidiendo con dos aniversarios destacados: los 70 años de la fundación de la UD Aspense y los 40 años del CF La Coca.