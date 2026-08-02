Aspe presenta a las ocho jóvenes que forman la nueva Corte de Honor de la Virgen de las Nieves

Aspe ha celebrado uno de los momentos más esperados de su calendario festivo con la presentación de la nueva Corte de Honor de la Virgen de las Nieves 2026, patrona del municipio.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción y el fervor popular. Durante el acto, los asistentes rindieron homenaje a las representantes de los dos últimos años y dieron la bienvenida a las jóvenes que asumirán este cometido durante las próximas celebraciones patronales.

Ocho nuevas Damas de Honor

La Corte de Honor de la Virgen de las Nieves está formada este año por Jimena Antón, Gloria Botella, Erika Erades, Nieves Martínez, Esther Payá, Irene Pérez, Lucía Romero y Marta Verdú.

Las ocho jóvenes recibieron el cariño del público en una velada especialmente significativa para ellas y sus familias, que las acompañaron durante su presentación oficial ante la localidad.

La Plaza Mayor arropa a las nuevas representantes

El acto institucional y festivo se desarrolló en la Plaza Mayor de Aspe, que registró una gran asistencia. Autoridades locales, familiares y numerosos vecinos se congregaron en este céntrico espacio para arropar a las nuevas Damas de Honor.

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La presentación de la Corte de Honor marca el inicio de las grandes celebraciones patronales de Aspe y abre una nueva etapa para sus ocho integrantes como representantes de la Virgen de las Nieves.