Pinoso inaugura la Feria y los actos del Bicentenario con el emotivo pregón de Ana Mari Rico

Pinoso ha dado comienzo oficialmente a su Feria y Fiestas del Bicentenario con una multitudinaria jornada inaugural marcada por la emoción, los reconocimientos y el sentimiento pinosero. Ana Mari Rico Amorós fue la encargada de pronunciar el pregón que abrió unos festejos especialmente significativos para el municipio.

La celebración conmemora los 200 años de Pinoso, los 120 años de sus fiestas patronales y el 175 aniversario del nombramiento de la Virgen del Remedio como patrona de la localidad. Cientos de vecinos participaron en una noche presidida por la alcaldesa, Silvia Verdú, y la concejala de Fiestas, Elisa Santiago, junto a la Corporación Municipal, las Reinas y Damas y numerosos representantes de la sociedad pinosera.

El pregón vuelve a la plaza del Ayuntamiento

Antes del acto principal, Ana Mari Rico firmó en el Libro de Oro de la Villa en la Casa de Don Pedro. Posteriormente, la comitiva se desplazó hasta la plaza del Ayuntamiento, que volvió a acoger el pregón después de alrededor de quince años celebrándose en el aparcamiento municipal.

La ceremonia comenzó con la entrega del premio correspondiente al cartel anunciador de la Feria y Fiestas del Bicentenario a Vicente Javier Poveda, creador digital nacido en Pinoso y residente en Elche.

Su obra, inspirada en la elegancia barroca y concebida como un mosaico de azulejos e ilustraciones, busca representar el espíritu de estas celebraciones y pasará a formar parte del patrimonio gráfico del municipio.

Ana Mari Rico Amorós, pregonera 2026. / INFORMACIÓN

Ana Mari Rico, «pura esencia pinosera»

El momento central de la noche llegó con la intervención de Ana Mari Rico Amorós. Antes de subir al escenario, se proyectó un vídeo elaborado por la Concejalía de Medios de Comunicación que repasó su trayectoria y su dedicación al movimiento social, cultural y asociativo de Pinoso.

Definida durante la ceremonia como «pura esencia pinosera», la pregonera ofreció un discurso cercano y emotivo, construido a partir de sus recuerdos, vivencias y sentimientos hacia el municipio. Sus palabras conectaron con diferentes generaciones y protagonizaron uno de los momentos más aplaudidos de la velada.

Ana Mari Rico invitó a los vecinos a vivir intensamente las fiestas y a continuar preservando las tradiciones que han configurado la identidad de Pinoso durante sus dos siglos de historia. Como recuerdo de su participación, la alcaldesa le entregó la Insignia de Pinoso, un cuadro conmemorativo y un detalle especial del Bicentenario.

Medalla de Oro de la Villa para Vicente Hernández

La inauguración también sirvió para reconocer públicamente a dos personas estrechamente vinculadas con la vida cultural y social de la localidad.

El Ayuntamiento concedió la Medalla de Oro de la Villa, máxima distinción honorífica municipal, a Vicente Hernández Graciá, considerado una figura fundamental para la cultura y la música pinoseras.

Tras la proyección de un vídeo sobre su trayectoria, Hernández recibió la medalla de manos de Silvia Verdú entre una prolongada ovación. Durante el homenaje se destacó su dedicación, creatividad y trabajo durante décadas para conservar y divulgar el patrimonio musical de Pinoso.

«Paco el Cura», nombrado Hijo Adoptivo

El segundo reconocimiento de la noche fue para Francisco Bernabé Alfonso, conocido como «Paco el Cura», quien recibió el título de Hijo Adoptivo de la Villa de Pinoso.

Con esta distinción, el Ayuntamiento reconoce a una persona que, pese a no haber nacido en la localidad, hizo de Pinoso su hogar y dedicó una parte importante de su vida al cuidado de sus vecinos, así como a la cultura y las tradiciones del municipio.

Después de un recorrido audiovisual por su etapa en la localidad, la alcaldesa le entregó el nombramiento oficial. Sus palabras de agradecimiento emocionaron al público, que respondió con un largo aplauso.

Foto de familia al finalizar el acto del Pregón de la Feria y Fiestas del Bicentenario de Pinoso. / INFORMACIÓN

Música y homenaje a la Virgen del Remedio

Silvia Verdú cerró el acto recordando el carácter excepcional de este año, en el que coinciden el Bicentenario del municipio, el aniversario de la Feria y Fiestas y los 175 años del patronazgo de la Virgen del Remedio.

La música de la Unión Lírica Pinosense y la voz de Alberto Sogorb, encargado de interpretar el Himno de Pinoso, pusieron el broche al pregón y dieron paso al resto de actos inaugurales.

La comitiva oficial se dirigió posteriormente al templo parroquial para participar en la Salve en honor a la Virgen del Remedio. Tras la bendición realizada por el párroco Juan Bautista Llinares, la Cofradía entregó las insignias a la pregonera y a las Reinas y Damas. La alcaldesa y la concejala de Fiestas también impusieron a los representantes festeros el escudo oficial de la villa.

Pólvora y luces para abrir las fiestas

Finalizados los actos religiosos, la celebración se trasladó hasta la Plaça del Molí, donde las autoridades y representantes festeros realizaron el tradicional corte de cinta y encendieron el alumbrado especial.

Entre los elementos instalados destaca un gran arco luminoso con el lema «Fira 2026», situado junto a las letras de El Pinós. A continuación, la comitiva recorrió por primera vez un recinto ferial ya lleno de música, color y ambiente festivo.

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La jornada terminó con el disparo del primer castillo de fuegos artificiales en la calle Cura García, junto al recinto de atracciones. El espectáculo incorporó como novedad un potente final en forma de mascletà nocturna, que anunció la entrada de Pinoso en sus días grandes.