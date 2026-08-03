Aspe enciende sus Fiestas Patronales con el pregón de Ana Botella Sorribes

La aspense Ana Botella Sorribes ha dado este domingo el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales de Aspe con un emotivo pregón que ha congregado a numerosos vecinos en la víspera del 3 de agosto, jornada en la que miles de aspenses participan cada año en la tradicional romería en honor a la Virgen de las Nieves.

El honor de pronunciar el pregón ha recaído este año en Botella Sorribes, quien ha desarrollado una sólida y prestigiosa trayectoria en el ámbito de las letras y de la enseñanza superior.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, acompaña a la pregonera. / INFORMACIÓN

Pese a su larga residencia en la capital francesa, la pregonera nunca ha roto el vínculo emocional y cultural con su localidad natal, una relación que ella misma define como una "residencia compartida". Su designación supone un reconocimiento del Ayuntamiento a una vida marcada por la fidelidad a sus raíces, conjugando su proyección internacional con el orgullo de representar a Aspe en sus fiestas mayores.

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Tras el pregón, se ha celebrado el encendido oficial del alumbrado festivo que decorará las calles y plazas del municipio durante todo el mes de agosto. Con este acto se ha inaugurado oficialmente un programa de celebraciones, encuentros y tradiciones que volverá a reunir a los aspenses en torno a sus fiestas patronales.