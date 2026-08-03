Aspe enciende sus Fiestas Patronales con el pregón de Ana Botella Sorribes
El encendido del alumbrado inaugura un mes de actos festivos en la víspera de la tradicional romería de la Virgen de las Nieves
La aspense Ana Botella Sorribes ha dado este domingo el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales de Aspe con un emotivo pregón que ha congregado a numerosos vecinos en la víspera del 3 de agosto, jornada en la que miles de aspenses participan cada año en la tradicional romería en honor a la Virgen de las Nieves.
El honor de pronunciar el pregón ha recaído este año en Botella Sorribes, quien ha desarrollado una sólida y prestigiosa trayectoria en el ámbito de las letras y de la enseñanza superior.
Pese a su larga residencia en la capital francesa, la pregonera nunca ha roto el vínculo emocional y cultural con su localidad natal, una relación que ella misma define como una "residencia compartida". Su designación supone un reconocimiento del Ayuntamiento a una vida marcada por la fidelidad a sus raíces, conjugando su proyección internacional con el orgullo de representar a Aspe en sus fiestas mayores.
Tras el pregón, se ha celebrado el encendido oficial del alumbrado festivo que decorará las calles y plazas del municipio durante todo el mes de agosto. Con este acto se ha inaugurado oficialmente un programa de celebraciones, encuentros y tradiciones que volverá a reunir a los aspenses en torno a sus fiestas patronales.
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