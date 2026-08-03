Miles de aspenses acompañan a la Virgen de las Nieves en la histórica romería de la Traída desde Hondón de las Nieves

Aspe ha vuelto a vivir este 3 de agosto uno de los días más emotivos de su calendario festivo con la llegada de su patrona, la Virgen de las Nieves, una tradición que se celebra cada dos años, en los años pares, y que congrega a miles de fieles.

A las 17:00 horas, la imagen iniciaba su salida desde el santuario del Hondón de las Nieves arropada por una multitud de romeros. Ni las altas temperaturas impidieron que miles de personas acompañaran a la patrona durante el recorrido entre aplausos, vítores y continuas muestras de devoción.

Una hora después tuvo lugar en el paraje de El Collado el tradicional acto de cesión de la imagen entre los ayuntamientos de Hondón de las Nieves y Aspe, un simbólico encuentro entre las autoridades de ambos municipios que marca el relevo en la custodia de la Virgen.

La romería continuó hasta alcanzar, sobre las 20:00 horas, el templete del parque Doctor Calatayud, conocido popularmente como La Ofra, donde la imagen realizó una breve parada antes de proseguir su camino hacia el casco urbano. A partir de ese momento, el ambiente festivo dio paso a la solemnidad que caracteriza la entrada de la popular Serranica en las calles de Aspe.

Puntualmente, a las 22:00 horas, la Virgen de las Nieves llegó a la Cruz de Orihuela, donde el repique de campanas anunció su llegada mientras era recibida por las autoridades civiles y religiosas, junto a las damas de honor.

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Desde allí, la imagen recorrió en procesión las calles del municipio hasta la Plaza Mayor, donde cientos de vecinos la esperaban para darle la bienvenida antes de su entrada en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, donde permanecerá durante las fiestas patronales.