Un incendio calcina residuos almacenados en el exterior de una planta en Villena

Un incendio declarado este miércoles en una planta de residuos, situada junto a la CV-81, en el término municipal de Villena, ha afectado a la campa exterior de las instalaciones, sin que se hayan registrado heridos.

El aviso se ha recibido a las 11:09 horas y el fuego ha quedado controlado a las 11:38 horas. La intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos ha finalizado a las 12:10 horas, por lo que el fuego ya se encuentra extinguido.

Uno de los camiones que ha participado en la intervención. / CONSORCIO BOMBEROS

Según ha informado el Consorcio, el incendio se ha originado en un remolque con maquinaria ubicado en el exterior de la planta y posteriormente se ha propagado al resto de elementos almacenados en la campa exterior.

Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Nodriza Pesada (BNP), dos Bombas Rurales Pesadas (BRP) y efectivos del parque de bomberos de Villena, integrados por un sargento, un cabo y nueve bomberos. En las labores también ha participado el retén itinerante del Vinalopó, con un cabo y tres bomberos.

Otro fuego

El incendio se produce apenas un mes después de otro fuego registrado en la vecina planta de reciclaje de Paprec, ubicada junto a las instalaciones de Vaersa.

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En aquella ocasión, las llamas afectaron a una zona exterior donde se acumulaban colchones, cartones y otros enseres, generando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de Villena e incluso desde la localidad murciana de Yecla. Aquel incendio quedó extinguido de madrugada tras la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos.