Sucesos
Un incendio calcina residuos almacenados en el exterior de una planta en Villena
El fuego, originado en un remolque con maquinaria, no ha causado heridos y ya se encuentra extinguido
Un incendio declarado este miércoles en una planta de residuos, situada junto a la CV-81, en el término municipal de Villena, ha afectado a la campa exterior de las instalaciones, sin que se hayan registrado heridos.
El aviso se ha recibido a las 11:09 horas y el fuego ha quedado controlado a las 11:38 horas. La intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos ha finalizado a las 12:10 horas, por lo que el fuego ya se encuentra extinguido.
Según ha informado el Consorcio, el incendio se ha originado en un remolque con maquinaria ubicado en el exterior de la planta y posteriormente se ha propagado al resto de elementos almacenados en la campa exterior.
Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Nodriza Pesada (BNP), dos Bombas Rurales Pesadas (BRP) y efectivos del parque de bomberos de Villena, integrados por un sargento, un cabo y nueve bomberos. En las labores también ha participado el retén itinerante del Vinalopó, con un cabo y tres bomberos.
Otro fuego
El incendio se produce apenas un mes después de otro fuego registrado en la vecina planta de reciclaje de Paprec, ubicada junto a las instalaciones de Vaersa.
En aquella ocasión, las llamas afectaron a una zona exterior donde se acumulaban colchones, cartones y otros enseres, generando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de Villena e incluso desde la localidad murciana de Yecla. Aquel incendio quedó extinguido de madrugada tras la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos.
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