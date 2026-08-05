Nuevo frente contra la ampliación del vertedero de Novelda

Ecologistas en Acción del País Valencià ha presentado cuatro alegaciones contra la solicitud de Declaración de Interés Comunitario (DIC) promovida por la empresa Lurima S.L. para ampliar el vertedero de residuos no peligrosos situado en el término municipal de Novelda. La organización solicita a la Conselleria de Medio Ambiente que rechace la autorización al considerar que el proyecto incumple distintos requisitos legales y presenta deficiencias en su tramitación.

La petición supone un nuevo intento de ampliar las instalaciones después de que el Ayuntamiento de Novelda rechazara en 2022 una propuesta similar presentada por Lurima, empresa que gestiona desde 1999 el vertedero de residuos industriales inertes ubicado en el paraje Altos de Verdú, junto al barrio de La Estación, la autovía A-31 y la sierra de Bateig. En estas instalaciones se depositan actualmente los residuos no reciclables ni peligrosos procedentes de los 14 municipios integrados en el Consorcio Crea: Elda, Villena, Petrer, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Monóvar, Onil, Pinoso, Salinas y Sax.

La primera de las alegaciones sostiene que el anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por el que se sometía el proyecto a información pública, resulta "incorrecto y engañoso". Según Ecologistas en Acción, el texto únicamente hace referencia a una planta de valorización de residuos, pero omite que la actuación incluye la ampliación de un vertedero de residuos no peligrosos, que ocupa una superficie muy superior a la de la planta proyectada y cuya vida útil se estima en 25 años. La entidad considera que esta circunstancia podría haber dificultado la participación pública en el procedimiento.

Vulneración

En su segunda alegación, la organización sostiene que la ampliación no está prevista en la planificación autonómica de gestión de residuos y, por tanto, entiende que la concesión de la DIC vulneraría el Real Decreto 646/2020, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. El colectivo afirma que ni el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) ni el Plan Zonal contemplan esta ampliación, por lo que solicita que la autorización sea denegada.

El escrito también cuestiona el Estudio de Integración Paisajística presentado por la mercantil. Ecologistas en Acción asegura que no se ha acreditado la realización del proceso de participación pública que exige la normativa para este tipo de actuaciones y considera que la administración debería haber rechazado dicha documentación durante la tramitación del expediente.

Por último, la entidad apunta deficiencias en las medidas de integración paisajística previstas en el proyecto. Entre otras cuestiones, señala que estas actuaciones no cuentan con un presupuesto específico, cuestiona la plantación de olivos y almendros sobre el sellado del vertedero por el riesgo que, a su juicio, podrían suponer sus raíces para la impermeabilización, considera insuficientes las infografías aportadas y afirma que falta un estudio de la vegetación existente en la parcela.

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A través de estas cuatro alegaciones, Ecologistas en Acción solicita que sean incorporadas al expediente administrativo y que la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante las tenga en cuenta antes de resolver la solicitud de Declaración de Interés Comunitario para ampliar el vertedero de Novelda.