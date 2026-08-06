El Colegio de la Abogacía de Alicante rechaza el cierre de tres Puntos de Encuentro Familiar

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) ha mostrado su rechazo a la decisión de no renovar los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de San Vicente del Raspeig, La Vila Joiosa y Villena y ha solicitado formalmente a las administraciones competentes que mantengan estos servicios, al considerar que desempeñan un papel esencial en la gestión de los conflictos de derecho de familia.

El posicionamiento del colegio profesional se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Villena denunciara la supresión del Punto de Encuentro Familiar judicial de la ciudad, que dejará de prestar servicio el próximo 1 de noviembre tras quedar fuera del nuevo mapa autonómico aprobado por la Conselleria de Servicios Sociales.

Desde Icali recuerdan que los Puntos de Encuentro Familiar son un recurso fundamental en procedimientos relacionados con la violencia de género, las agresiones sexuales o aquellos casos en los que existen medidas de alejamiento o se ha suspendido la patria potestad respecto de los hijos menores. Estos espacios permiten que las visitas supervisadas y las entregas y recogidas se desarrollen en un entorno seguro, bajo la supervisión de equipos multidisciplinares que realizan un seguimiento continuado del bienestar de los menores y de su relación con ambos progenitores.

Consecuencias

El Colegio de la Abogacía alerta de que el cierre de estas tres sedes tendrá consecuencias tanto para el ejercicio profesional de los abogados como para las familias afectadas. En este sentido, considera que la medida dificultará la tutela judicial efectiva y obligará a muchos menores y a sus progenitores a desplazarse semanalmente a otras localidades para cumplir con los regímenes de visitas fijados por resolución judicial.

En la comarca del Alto Vinalopó, Icali advierte de que la desaparición del Punto de Encuentro Familiar de Villena dejaría únicamente el de Elda para atender a tres partidos judiciales, una concentración que, a su juicio, podría provocar la saturación del servicio, reducir la calidad de la atención y alargar los procesos de intervención. En el caso de la Marina Baixa, señala que el cierre del PEF de La Vila se compensa con la apertura de uno en Benidorm, ambas localidades pertenecientes al mismo partido judicial.

Ante esta situación, el Colegio de la Abogacía de Alicante insta a la Generalitat a reconsiderar la decisión y mantener abiertos los tres Puntos de Encuentro Familiar, priorizando la protección de la infancia, la seguridad de las víctimas de violencia de género y el correcto funcionamiento de unos recursos que considera esenciales para la Administración de Justicia.

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Los Puntos de Encuentro Familiar son servicios sociales especializados, gratuitos y de carácter universal que tienen como finalidad garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con sus progenitores y otros familiares cuando la convivencia se ha interrumpido o resulta conflictiva a causa de procesos de separación, divorcio o medidas de protección.