El Gobierno inicia la tramitación de una gran planta de baterías en Villena para evitar otro apagón

El Gobierno ha iniciado la tramitación de una gran planta de almacenamiento mediante baterías junto al parque solar La Atalaya, en Villena. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha sacado a información pública el proyecto, que contempla una inversión de 33,5 millones de euros y permitirá almacenar la electricidad generada por la planta fotovoltaica para liberarla cuando la red lo requiera. La tramitación de este proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno para reforzar el sistema eléctrico mediante la incorporación de sistemas de almacenamiento asociados a instalaciones de energías renovables, una política que ha cobrado especial protagonismo tras el gran apagón registrado en España el año pasado. Este tipo de infraestructuras permiten almacenar los excedentes de producción y liberarlos cuando la red lo necesita, contribuyendo a mejorar su estabilidad y resiliencia ante posibles incidencias.

La actuación está promovida por Mursolar 14 S.L., sociedad del grupo X-Elio, y contempla un sistema de almacenamiento con una potencia instalada de 83,709 megavatios (MW) y una capacidad de 330,99 megavatios hora (MWh). Su finalidad es guardar la energía producida durante las horas de mayor generación solar para suministrarla posteriormente cuando disminuya la producción renovable o aumente la demanda eléctrica.

Aprovechamiento

La instalación se ubicará dentro del recinto ya existente del parque solar La Atalaya, por lo que no será necesario ocupar nuevos terrenos ni construir nuevas infraestructuras de evacuación. Compartirá tanto la subestación eléctrica como el punto de conexión a la red con la planta fotovoltaica, cuyas infraestructuras de evacuación se encuentran actualmente en construcción.

Según la documentación sometida a información pública, el sistema estará integrado por 66 baterías de ion-litio tipo LFP, 393 inversores convertidores de potencia y 11 centros de transformación que permitirán gestionar de forma coordinada la energía almacenada y la generada por la planta solar.

El proyecto se tramita al amparo del Real Decreto 997/2025, aprobado para agilizar este tipo de actuaciones consideradas estratégicas para el refuerzo del sistema eléctrico. Además, al ubicarse dentro del ámbito ya evaluado ambientalmente de la planta fotovoltaica La Atalaya, queda exento de una nueva evaluación de impacto ambiental simplificada.

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La publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado abre un plazo para que particulares y entidades puedan consultar el expediente y presentar alegaciones antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resuelva las autorizaciones administrativas correspondientes.