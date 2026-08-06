Los visitantes extranjeros crecen un 73 % en Elda

Elda sigue consolidándose como un destino cada vez más atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales. Entre enero y julio de 2026, la Oficina de Turismo ha registrado un incremento del 73 % en el número de turistas extranjeros con respecto al mismo periodo del año anterior, un dato que confirma el creciente interés que despierta la ciudad fuera de España.

Durante los siete primeros meses del año, la Tourist Info ha atendido a viajeros procedentes de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia e incluso Australia. En cuanto al turismo nacional, la mayoría de los visitantes llegaron desde la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña y Andalucía.

Los intereses de quienes visitan Elda reflejan la diversidad de la oferta turística de la ciudad. Los turistas españoles muestran un especial interés por las actividades culturales y por la tradición zapatera que ha dado fama internacional al municipio. Por su parte, los visitantes extranjeros solicitan principalmente información para recorrer la ciudad, realizar compras y conocer la historia del calzado eldense.

Una visita temática en Elda. / INFORMACIÓN

La concejala de Turismo, Rosa Vidal, ha destacado que "tanto unos como otros completan su experiencia interesándose por la gastronomía local y las rutas de senderismo del entorno natural". El crecimiento también se refleja en el ámbito digital. La página web de Turismo de Elda ha alcanzado sus mejores cifras desde su creación, con 57.117 visitas y 34.850 usuarios entre enero y julio. Estos datos suponen un aumento del 5,6% en el número de visitas y del 12,8% en usuarios respecto al mismo periodo de 2025.

Entre los contenidos más consultados destacan las Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda, las Fiestas de Moros y Cristianos, el apartado dedicado al calzado eldense y las vías ferratas del monte Bolón, recursos que continúan despertando un notable interés entre quienes preparan su visita.

Datos

Las redes sociales de Turismo Elda también mantienen una evolución positiva. Facebook ha incrementado un 3 % su comunidad de seguidores y un 27 % el número de personas alcanzadas, mientras que Instagram continúa creciendo con fuerza, con un 26,4 % más de seguidores y un aumento de casi el 340 % en su alcance.

Estos datos coinciden con la finalización de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Elda, financiado con más de dos millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU y ejecutados por las concejalías de Inversiones y Espacio Público.

Entre las actuaciones realizadas destacan la puesta en valor del trazado de la Vía Augusta a su paso por el municipio, la renovación del entorno de Santa Ana, la creación del paseo de la Mejor Calzada en la calle Dahellos, la renaturalización de los Jardines del Vinalopó, la implantación de una plataforma Smart City y la musealización del refugio antiaéreo de la Plaza de Arriba, que abrirá sus puertas a las visitas el próximo mes de septiembre.

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A estas actuaciones se suma la inversión destinada a la restauración del entorno urbano del Castillo de Elda, una obra impulsada también por las concejalías de Inversiones y Espacio Público que permitirá próximamente la apertura turística de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y ampliará la oferta patrimonial del municipio.