Elda refuerza la prevención de incendios con mejoras en los montes y nuevos accesos forestales

El Ayuntamiento de Elda mantiene activo durante todo el año un programa de actuaciones para prevenir incendios forestales en el término municipal que se intensifica durante los meses de mayor riesgo, entre finales de mayo y agosto. La Concejalía de Medio Ambiente, a través de la Brigada Forestal Municipal, desarrolla trabajos de mantenimiento, vigilancia y mejora de las zonas forestales con el objetivo de reducir el riesgo de fuegos y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

Entre las actuaciones que se llevan a cabo se encuentran el desbroce y mantenimiento de senderos y caminos forestales, el riego periódico de la vegetación durante los meses más calurosos, la retirada de árboles secos y ramas caídas, el desbroce selectivo de vegetación seca en el cauce del río para favorecer la cobertura vegetal verde y la eliminación de residuos que puedan favorecer la propagación de un incendio.

Además, el dispositivo incluye el mantenimiento de fajas de cortafuego, la creación y llenado de puntos de agua auxiliares en el monte Bolón y la mejora de accesos mediante la reparación de senderos y caminos. A ello se suma la vigilancia durante los episodios de mayor riesgo, especialmente en los días declarados de Alerta 3.

Programa

El programa municipal también contempla acciones de sensibilización ciudadana mediante campañas informativas sobre la prohibición de las quemas agrícolas durante los periodos de mayor peligro. Asimismo, el Voluntariado Ambiental desarrolla labores de educación ambiental y vigilancia del entorno, mientras que el agente de la Brigada Verde de la Policía Local colabora en el control del cumplimiento de la normativa.

La concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez Armigen, ha señalado que "la prevención es la herramienta más eficaz para proteger nuestro patrimonio natural" y ha advertido de que el cambio climático está provocando veranos "cada vez más largos, secos y con temperaturas más elevadas", lo que obliga a reforzar las tareas de prevención, vigilancia y mantenimiento de los espacios naturales.

La edil ha insistido en que, aunque el Ayuntamiento trabaja durante todo el año para reducir el riesgo de incendios, "es imprescindible contar también con la implicación de la ciudadanía", recordando que evitar las quemas, gestionar correctamente los residuos o extremar las precauciones en el entorno forestal son medidas que contribuyen a prevenir incendios.

Ayudas

En paralelo, el Ayuntamiento continúa gestionando ayudas para mejorar las infraestructuras de prevención. En 2026 ha recibido una subvención de 11.205,82 euros del Fondo Estratégico Forestal Municipal de la Generalitat Valenciana y otra de 17.857 euros de la Diputación de Alicante. Ambas se destinarán a la mejora de la pista forestal de Camara para garantizar el acceso de los vehículos de emergencia.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente también recuerdan que permanece prohibida la quema de restos agrícolas en las parcelas situadas en el ámbito de influencia forestal hasta el 17 de octubre. Como alternativas, recomiendan el triturado de los restos vegetales, su depósito en el ecoparque o su reutilización como leña. Asimismo, insisten en la obligación de mantener las parcelas y viviendas en condiciones que minimicen el riesgo de incendio y en evitar conductas de riesgo, como arrojar colillas o abandonar residuos en el monte.

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Por último, Rodríguez Armigen ha puesto en valor el trabajo de la Brigada Verde de Emudesa, un servicio puesto en marcha el pasado año que, según ha señalado, "se ha consolidado como una pieza fundamental en la conservación y protección de nuestro entorno natural" gracias a las labores de mantenimiento, limpieza y prevención que realiza de forma continuada en las zonas verdes y forestales del municipio.