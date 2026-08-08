Aspe da el pistoletazo de salida a sus Moros y Cristianos con la Entrada de Bandas

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Aspe ya están en marcha. El municipio ha dado este viernes el pistoletazo de salida a una de sus celebraciones más emblemáticas con la tradicional Entrada de Bandas, el acto que inaugura oficialmente unos días marcados por la música, la tradición y el ambiente festero.

El pasacalle de apertura ha contado con la participación de los reyes y sultanes festeros, las autoridades locales y los embajadores, que han recorrido las calles del municipio acompañados por la banda Ateneo Musical Maestro Gilabert, encargada de interpretar las piezas tradicionales que anuncian el inicio de las fiestas.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se ha vivido en la Rotonda de los Moros y Cristianos, donde se ha celebrado la tradicional ofrenda en memoria de los festeros ausentes. Durante el homenaje se han depositado dos coronas de laurel y varios ramos de flores, en un gesto de recuerdo y reconocimiento.

Noticias relacionadas

El recorrido ha finalizado en el Castillo de la Embajada, donde se ha interpretado el Himno de las Fiestas, un acto que simboliza la unión y el sentimiento festero del pueblo aspense. Durante los próximos días, la localidad acogerá una programación con desfiles, actos religiosos, embajadas y actividades culturales que ponen en valor la historia y las raíces del municipio.