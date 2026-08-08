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La Entrada Mora llena de tradición las calles de Aspe

La música, acompañada por vistosos trajes y coreografías, ha envuelto cada rincón del municipio

La Entrada Mora de Aspe, en imágenes

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La Entrada Mora de Aspe, en imágenes / INFORMACIÓN

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R.E.

Aspe se ha convertido en un auténtico estallido de color, música y tradición con la celebración de la esperada Entrada Mora, uno de los actos más emblemáticos de sus Fiestas de Moros y Cristianos. Este desfile, que cada año congrega a vecinos y visitantes, ha vuelto a llenar las calles de un ambiente festivo único que rememora el esplendor de la época medieval.

A las 20:30 horas, la fuente de la calle Castelar ha sido el punto de encuentro de todas las comparsas, que 15 minutos después han iniciado su recorrido por las principales calles del municipio. El sonido de las marchas moras y cristianas, acompañado por vistosos trajes y coreografías, ha envuelto cada rincón de la localidad.

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La Entrada Mora no solo ha ofrecido un espectáculo visual y sonoro, sino que también ha reforzado el sentimiento de comunidad y la riqueza cultural que caracteriza a las fiestas de Moros y Cristianos en Aspe, declarada Bien de Interés Turístico Provincial.

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