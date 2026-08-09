Roban un trofeo del Eldense en el Nuevo Pepico Amat y lo recuperan horas después

La sala de trofeos del Nuevo Pepico Amat ha sufrido un robo durante la madrugada de este domingo. Los autores accedieron a las instalaciones del estadio del Eldense y sustrajeron, según ha asegurado el club, un solo trofeo de la estantería situada en la zona VIP del recinto.

Los hechos se produjeron alrededor de la 1:30 de la madrugada, según fuentes conocedoras de lo ocurrido. El Deportivo se ha pronunciado a las 13 horas para señalar que el único objeto sustraído fue el trofeo de campeones de Tercera División de la temporada 2013-2014, el cual para la hora del comunicado ya había sido recuperado.

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En un primer momento, se trasladó la posibilidad de que hubiese más objetos robados, entre ellos la copa que reconoce al Eldense como campeón de Primera RFEF de la pasada campaña y que acompañó el ascenso del equipo a Segunda División, circunstancia que ha sido finalmente desmentida por la entidad deportiva.