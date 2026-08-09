Sucesos
Roban un trofeo del Eldense en el Nuevo Pepico Amat y lo recuperan horas después
La copa de campeón de Tercera División de la temporada 2013-2014 fue sustraída durante la madrugada y localizada posteriormente
La sala de trofeos del Nuevo Pepico Amat ha sufrido un robo durante la madrugada de este domingo. Los autores accedieron a las instalaciones del estadio del Eldense y sustrajeron, según ha asegurado el club, un solo trofeo de la estantería situada en la zona VIP del recinto.
Los hechos se produjeron alrededor de la 1:30 de la madrugada, según fuentes conocedoras de lo ocurrido. El Deportivo se ha pronunciado a las 13 horas para señalar que el único objeto sustraído fue el trofeo de campeones de Tercera División de la temporada 2013-2014, el cual para la hora del comunicado ya había sido recuperado.
En un primer momento, se trasladó la posibilidad de que hubiese más objetos robados, entre ellos la copa que reconoce al Eldense como campeón de Primera RFEF de la pasada campaña y que acompañó el ascenso del equipo a Segunda División, circunstancia que ha sido finalmente desmentida por la entidad deportiva.
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