Villena impulsa dos campañas de bono consumo para otoño con un impacto de 1,13 millones

Villena tendrá este otoño dos campañas de bono consumo que movilizarán en conjunto 1,13 millones de euros en compras en el comercio local. La primera de ellas parte de la iniciativa del propio Ayuntamiento y estará financiada íntegramente con 110.000 euros de fondos municipales, mientras que una segunda edición se incorporará posteriormente gracias a los 458.000 euros aportados por la Diputación de Alicante.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la concejala de Comercio, Paula García, han presentado este lunes las dos campañas, antes de la celebración de la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado la licitación y las bases para las entidades colaboradoras encargadas de su gestión.

Dos campañas

La propuesta municipal estaba inicialmente planteada como una única campaña. Sin embargo, el posterior anuncio de la convocatoria de la Diputación llevó al Ayuntamiento a modificar su planificación para poder aprovechar también los fondos provinciales y ofrecer así una segunda edición durante el otoño.

La primera campaña, financiada por el Ayuntamiento, se desarrollará entre septiembre y octubre. La comercialización de los bonos comenzará el 28 de septiembre y se prolongará hasta el 28 de octubre, mientras que los días 29 y 30 de septiembre se reservarán para las compras presenciales de los mayores de 60 años que puedan tener dificultades para acceder a la adquisición online.

200 euros

En esta primera edición se podrán adquirir bonos por un valor máximo de 100 euros, que serán complementados al 50% por el Ayuntamiento con otros 100 euros. De este modo, cada beneficiario podrá disponer de 200 euros para realizar compras, una parte de los cuales será asumida por los fondos municipales.

La segunda campaña llegará en noviembre, ya con la financiación procedente de la Diputación Provincial de Alicante. Está previsto que se desarrolle del 9 al 20 de noviembre y contará con una aportación provincial de 458.000 euros, una cuantía superior a la de anteriores convocatorias.

En este caso, la cantidad máxima de bonos que podrá adquirir cada persona será de 200 euros, que permitirá realizar compras por un importe de hasta 400 euros, gracias a la aportación del 50% que realiza la institución provincial.

La concejala de Comercio ha señalado que el incremento de las cantidades máximas responde a la experiencia de las anteriores campañas y a la demanda de los establecimientos y consumidores de disponer de bonos de mayor cuantía, especialmente para afrontar compras de mayor volumen.

Desde el gobierno local han destacado que la suma de ambas iniciativas permitirá inyectar 1,13 millones de euros en el tejido comercial, reforzando la actividad de los establecimientos de Villena durante dos periodos especialmente relevantes para las familias.

Septiembre es enero

Cerdán ha defendido que el bono consumo supone un nuevo impulso al comercio local y comarcal y contribuye tanto a garantizar la actividad de los establecimientos como a ampliar la capacidad de gasto de las familias.

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Por su parte, García ha destacado que el calendario elegido para la primera campaña se debe a que “la cuesta no es enero, suele ser en septiembre”, ha señalado, en referencia al gasto que afrontan muchas familias después de las fiestas y con el inicio del curso escolar.