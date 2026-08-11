Aspe despide sus Moros y Cristianos con un Desfile de la Reconquista lleno de color y tradición

Las fiestas de Moros y Cristianos de Aspe pusieron anoche el punto final a su edición de 2026 con el tradicional Desfile de la Reconquista, un último gran desfile que volvió a llenar de color, música y ambiente festivo las principales calles del municipio hasta llegar al Castillo de la Embajada.

La jornada comenzó poco antes de las 21:00 horas con la Gran Entrada Cristiana, que partió desde la calle Castelar con las tropas del bando cristiano como protagonistas. Pese a las altas temperaturas, numerosos vecinos y visitantes se echaron a la calle para disfrutar de uno de los actos más esperados del cierre de las fiestas.

Mejores cabos y filás

El desfile desembocó frente al Castillo de Embajadas, donde tuvo lugar uno de los momentos más destacados de la noche. Con la presencia de las autoridades locales, la Unión de Moros y Cristianos Virgen de las Nieves hizo entrega de los Premios Miguel Iborra, que reconocen a los mejores cabos y filás de cada bando, tanto en las categorías de adultos como infantiles.

Tras la entrega de los galardones llegó el momento de la clausura oficial, con la tradicional entrega de banderas, que puso fin a una semana en la que Aspe ha vuelto a vivir intensamente una de sus celebraciones más arraigadas.

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Las calles, los trajes, las escuadras y los protagonistas de la fiesta dejaron las últimas estampas de unas celebraciones marcadas por la tradición, la música y el color.