Villena baila este verano con ‘The MoVIDA SUNSET’, un nuevo encuentro de danza y artes escénicas

La danza toma las calles de Villena este verano con una nueva propuesta cultural. La Concejalía de Cultura, a través de la KAKV, pone en marcha ‘The MoVIDA SUNSET’, el primer encuentro estival de danza y movimiento de la ciudad, una iniciativa que nace tras la buena acogida de las primeras jornadas de ‘The MoVIDA- Moviendo Villena por Danza y Arte- y que aspira a convertirse en una cita anual dentro de la agenda cultural.

Durante una semana, Villena se convertirá en punto de encuentro para la danza, el movimiento y las artes escénicas, con una programación que combinará formación, creación artística, intercambio de experiencias y participación ciudadana.

Y HOP! Villena

El proyecto conectará a artistas invitados, alumnado, creadores locales y público en torno a diferentes disciplinas vinculadas al movimiento y la creación contemporánea.

The MoVIDA SUNSET se integra además en HOP!Villena, el festival de artes escénicas en el entorno urbano que este año alcanza su décima edición.

Profesores

El encuentro arrancará el 17 de agosto con un campus de verano en la KAKV Villena, que se desarrollará hasta el día 20. Las sesiones estarán dirigidas por Carol Bastida, Alexandra Delgado y José Luis Valero y tendrán lugar en horario de mañana de 10:00 a 13:30 horas con un descanso de 11:30 a 12:00 horas. El 22 de agosto se realizará el ensayo general previo a la clausura.

El gran momento llegará el domingo 23 de agosto a las 20:00 horas con un espectáculo al aire libre, gratuito y abierto a toda la ciudadanía. El escenario HOP, situado en las inmediaciones de la Pirámide de la Plaza de Toros, acogerá la presentación del trabajo desarrollado durante el campus, un día antes del inicio de la programación principal de HOP! Villena.

Actuaciones sobre el escenario

La clausura reunirá sobre el escenario a artistas de Villena de diferentes disciplinas, entre ellos cantantes, bailarines, músicos, escritores y creadores de otros ámbitos, junto al alumnado y profesorado participante en el intensivo. La jornada finalizará con la actuación de José Luis Valero junto a Alexandra Delgado y Carol Bastida.

La participación en el campus tiene un precio de 75 euros por persona y las inscripciones se realizan a través del formulario habilitado por la organización. La cuota contribuye a la financiación del proyecto y permite mantener una formación accesible al tiempo que garantiza la participación de profesionales invitados.

Jóvenes y cultura

La concejala de Cultura, María Server, ha destacado que The MoVIDA SUNSET supone una apuesta por “acercar a los jóvenes a la cultura contemporánea a través de su propio lenguaje” además de ampliar la oferta cultural y formativa de Villena durante el verano.

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Con esta nueva iniciativa, la KAKV refuerza su programación estival y apuesta por llevar la danza y las artes contemporáneas más allá de los espacios convencionales, generando un encuentro entre formación, creación y ciudadanía que tendrá su gran escaparate en las calles de Villena.