Villena reclama al Consell que mantenga el Punto de Encuentro Familiar tras dejarlo fuera de la nueva red

El Ayuntamiento de Villena mueve ficha para intentar evitar la desaparición del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de la ciudad. El equipo de Gobierno, formado por PSPV-PSOE y Verdes de Europa, ha presentado una moción conjunta para reclamar a la Generalitat la continuidad de este servicio, después de que la última resolución del Consell haya dejado a Villena fuera de la nueva red de Puntos de Encuentro Familiar.

La iniciativa llega después de que el Ayuntamiento ya denunciara la decisión de la Conselleria, que prevé la supresión del recurso a partir del próximo mes de noviembre. La resolución autonómica afecta a diez puntos de encuentro de la Comunidad Valenciana y supone, en términos globales, la pérdida de siete centros, al compensarse parcialmente con la apertura de otros tres.

Ahora, el Gobierno local reclama formalmente que se revierta la decisión y, además, que la Generalitat aclare cuál es la situación real del servicio y las razones que justifican dejar fuera a Villena. La petición adquiere una dimensión supramunicipal, ya que el PEF de la ciudad no atiende únicamente a familias de Villena, sino también a usuarios de distintos municipios del Alto y Medio Vinalopó y a localidades de la provincia de Albacete como Caudete y Almansa.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, ha criticado la decisión del Consell, que considera un nuevo retroceso en el sistema público de protección social. En este sentido, ha defendido que el Punto de Encuentro Familiar constituye un recurso "de primera necesidad", especialmente para familias en situaciones de vulnerabilidad y, sobre todo, para los menores que necesitan mantener el contacto con sus progenitores en un entorno seguro y supervisado.

Cerdán ha vinculado esta situación con otros problemas que, a su juicio, afectan a servicios públicos esenciales en Villena, como la situación del centro de atención a personas con discapacidad intelectual de Peña Rubia o la falta de médico en los SAMU de la ciudad. El alcalde también ha agradecido el respaldo recibido por parte de colectivos profesionales, entre ellos el Colegio de Abogados de Alicante, que ha reclamado públicamente el mantenimiento de los Puntos de Encuentro Familiar de Villena, San Vicente del Raspeig y Villajoyosa.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Alba Laserna, ha reclamado a la Generalitat que "deje de recortar servicios esenciales" y garantice la continuidad del PEF. La edil considera que su eliminación supondría "dar un paso atrás en la protección del menor" y trasladaría a las familias las consecuencias de una decisión que, según sostiene, no ha sido suficientemente justificada.

Laserna ha defendido que se trata de un recurso que está en funcionamiento, cuenta con profesionales especializados y responde a una necesidad real. Su desaparición obligaría a las familias que actualmente utilizan el servicio en Villena a desplazarse a otros municipios para poder realizar los encuentros supervisados.

Un recurso en funcionamiento desde 2022

El Punto de Encuentro Familiar es un servicio especializado destinado a garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan mantener la relación con sus progenitores u otros familiares cuando existen situaciones de separación, conflicto o riesgo y una resolución judicial o administrativa establece que esos encuentros deben realizarse bajo supervisión profesional. La normativa valenciana establece que estos espacios deben garantizar la seguridad física y emocional de los menores mediante la intervención de profesionales especializados.

En Villena, el recurso funciona desde 2022 después de que el Ayuntamiento acondicionara unas oficinas específicas para su prestación, con una inversión municipal superior a los 60.000 euros. Desde entonces, el servicio ha permitido evitar desplazamientos de las familias a otras ciudades y realizar un seguimiento más próximo de las circunstancias que rodean a cada caso.

La decisión de la Generalitat ha generado en las últimas semanas distintas reacciones políticas y profesionales. Los Verdes ya calificaron la supresión como un "negacionismo social", mientras que Izquierda Unida reclamó explicaciones a la Conselleria y el Colegio de Abogados de Alicante pidió mantener el recurso por su importancia para garantizar la protección de los menores.

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Con la moción conjunta, el Ayuntamiento pretende ahora elevar la presión sobre la Generalitat y conseguir que Villena vuelva a figurar entre las localidades que disponen de este recurso, evitando que las familias tengan que asumir desplazamientos a otros puntos de la provincia para acceder a un servicio que lleva cuatro años funcionando en la ciudad.