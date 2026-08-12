Turistas estadounidenses alucinan con Petrer: "Me sorprenden las calles, parecen medievales"

Unos 80 turistas procedentes de distintos puntos de Estados Unidos han descubierto Petrer y algunos de sus rincones más singulares en una mañana en la que el patrimonio, la historia y hasta el calor han dejado huella entre los visitantes. El grupo ha recorrido el castillo, las casas cueva y las calles del casco histórico para conocer de cerca un municipio del Medio Vinalopó que, para muchos, era hasta ahora un lugar completamente desconocido.

Entre las estrechas calles del casco antiguo y las construcciones que se encaraman a las faldas del castillo, los turistas han ido descubriendo un municipio distinto a las grandes ciudades estadounidenses. La arquitectura y la configuración del centro histórico han sido precisamente uno de los elementos que más han llamado su atención.

"Me he sorprendido mirando la ciudad. Son calles como medievales", explica Emily Carter, una de las visitantes, mientras observa las calles del centro histórico de Petrer. La visita les ha permitido conocer también las casas cueva, uno de los principales atractivos patrimoniales del municipio. Los turistas han podido adentrarse en estas viviendas excavadas en la montaña y conocer cómo fueron utilizadas durante generaciones, descubriendo una forma de vida que contrasta con la de las ciudades de las que proceden.

El recorrido ha continuado hasta el castillo, desde donde el grupo ha podido contemplar el paisaje del Medio Vinalopó. Una panorámica que, pese a encontrarse a miles de kilómetros de Estados Unidos, ha resultado familiar para algunos de los visitantes.

Similitudes

"El paisaje se parece mucho al de donde soy yo, se parece mucho a Texas y estoy realmente sorprendido", cuenta Michael Thompson, procedente del estado de Texas. La comparación con el paisaje de su tierra ha sido una de las sorpresas de una visita marcada por los contrastes.

El intenso calor acompañó a los turistas durante todo el día. / INFORMACIÓN

El clima, eso sí, tampoco ha pasado desapercibido. El intenso calor de agosto ha acompañado a los turistas durante buena parte del recorrido y ha provocado alguna que otra reflexión sobre las temperaturas del municipio. "El calor es tan fuerte en el exterior que esperaba que el castillo estuviera más frío", reconoce James Williams, entre risas, durante la visita a la fortaleza.

Pero si algo ha conseguido despertar la curiosidad del grupo ha sido la historia que se esconde detrás de cada rincón. "Todos los diferentes niveles de la historia se remontan muy lejos y cómo ha cambiado todo, pero sigue siendo hermoso, muy hermoso", señala Sarah Miller, otro de los visitantes.

Noticias relacionadas

Petrer ha conseguido así sorprender a un grupo de turistas que llegó desde distintos puntos de Estados Unidos y que se marcha con una imagen muy diferente de la localidad. Entre castillos, casas cueva y calles estrechas, el municipio ha ejercido durante unas horas de particular viaje en el tiempo para unos visitantes llegados desde el otro lado del Atlántico.