El centro sanitario integrado de Villena, sin especialistas en agosto

La Asociación por la Sanidad Pública de Villena denuncia que durante este mes de agosto no hay especialistas en el Centro Sanitario Integrado(CSI), más allá del servicio de Rehabilitación. El portavoz del colectivo, José Antonio Marco, asegura que el resto de consultas permanecen cerradas y cuestiona la falta de sustituciones durante el periodo vacacional.

"No hay especialistas. Solo está Rehabilitación; lo demás está todo cerrado", ha lamentado Marco, quien señala que servicios como Reumatología, Dermatología y Neurología, entre otros, no están pasando consulta durante este mes. En el caso de Neurología, advierte de que esta situación genera problemas para pacientes que terminan su medicación y no saben cómo continuar su tratamiento. "Acaban la medicación, van al médico de cabecera y no les receta, pero como no viene el especialista hay gente que está en tierra de nadie sin saber qué tiene que hacer", explica.

La asociación asegura que esta misma semana acudió al Centro Sanitario Integrado y comprobó que "todas las consultas estaban cerradas", salvo Rehabilitación. "¿Nadie viene a cubrir vacaciones?", se ha preguntado el portavoz, que vincula esta situación con la falta de sustituciones durante bajas, jubilaciones y periodos vacacionales.

Marco también ha puesto el foco en Oftalmología, donde, según denuncia, la lista de espera alcanza un año. "Urgencias sí que funciona bien, pero a nivel de especialidades es un desastre total", afirma. El Centro Sanitario Integrado de Villena presta, además de las consultas de especialidades, servicios como Urgencias, Radiología, Laboratorio, Unidad Médica de Corta Estancia y Observación.

Quejas por la atención sanitaria

La Asociación por la Sanidad Pública de Villena también denuncia que los centros de salud permanecen cerrados por las tardes y que no se están cubriendo jubilaciones, bajas ni vacaciones. Según el colectivo, conseguir una cita con el médico de cabecera puede demorarse "dos o tres semanas".

Estas denuncias se enmarcan en la campaña de reivindicación impulsada por la asociación, que ya supera las 5.400 adhesiones para reclamar un hospital para Villena. Marco asegura que las dos últimas semanas de presencia en la calle y el servicio de recogida de quejas puesto en marcha por el colectivo les han permitido obtener una "visión amplia del cabreo de Villena con la sanidad pública".

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A su juicio, el malestar no responde a casos aislados, sino a un deterioro de la atención sanitaria que afecta a los centros de salud, al Centro Sanitario Integrado y al Hospital de Elda. "La sanidad pública es una competencia cien por cien pública, y no podemos consentir que jueguen con nuestra salud", ha concluido Marco.