McDonald’s aterriza en Aspe con un nuevo restaurante

Aspe tendrá su propio McDonald’s. La conocida "M" amarilla pondrá próximamente un nuevo pie en el municipio, donde la cadena de restauración rápida levantará un establecimiento en la carretera de Novelda. El proyecto ya ha dado su primer paso administrativo con la concesión por parte del Ayuntamiento de la licencia de obras, que abre la puerta a la construcción de uno de los nuevos reclamos comerciales de la localidad.

El restaurante se integrará en una nueva zona comercial proyectada en este enclave de entrada y salida del municipio, un espacio que aspira a concentrar actividad, servicios y ocio y que tendrá en el establecimiento de la multinacional estadounidense uno de sus principales atractivos.

Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia / Pilar Cortés

La parcela destinada al McDonald’s supera los 2.000 metros cuadrados. El proyecto contempla un restaurante, servicio de McAuto, terraza exterior y una zona de juegos infantiles, unas instalaciones diseñadas para atender tanto a los vecinos de Aspe como a clientes de localidades de los alrededores.

La llegada de la cadena responde también a una petición que se ha repetido especialmente entre los más jóvenes del municipio. De hecho, la presencia de McDonald’s llegó a plantearse incluso en el pleno infantil que el Ayuntamiento celebra cada año con motivo del Día de la Constitución, donde los escolares trasladaron esta demanda.

La nueva apertura supone, además, la incorporación de una nueva actividad económica y comercial a Aspe, en un momento en el que el municipio avanza en el desarrollo de este nuevo espacio en la carretera de Novelda.

Cierre en Plaza Mar 2

La llegada de McDonald’s a Aspe se produce pocos meses después de que la cadena cerrara uno de sus establecimientos en Alicante. El pasado mes de mayo, tras más de 20 años de presencia ininterrumpida, la multinacional clausuró el restaurante que tenía en el centro comercial Plaza Mar 2, uno de los locales con mayor facturación de la provincia.

Adiós al McDonald's del Centro Comercial Plaza Mar2 en Alicante / Pilar Cortés

El cierre dejó en el aire el futuro de alrededor de 40 trabajadores, en su mayoría jóvenes y estudiantes contratados a tiempo parcial. El franquiciado responsable del establecimiento, Grupo Rivher, comunicó a la plantilla la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), cuya negociación debía abordarse con la representación sindical, según confirmó UGT.

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La decisión llegó después de que McDonald’s y los propietarios de Plaza Mar 2 no alcanzaran un acuerdo para renovar el alquiler del local. Uno de los principales puntos de desencuentro habría sido el coste de la reforma que debía acometerse en la última planta del centro comercial, destinada a restauración. Mientras aquel establecimiento bajaba la persiana después de dos décadas de actividad, la cadena prepara ahora una nueva apertura en la provincia. En Aspe, la conocida "M" amarilla ya tiene parcela, proyecto y licencia de obras.