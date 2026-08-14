Elda convoca un consejo sectorial para coordinar la ayuda a Colombia tras el terremoto

El Ayuntamiento de Elda ha convocado para el próximo miércoles una sesión extraordinaria del consejo sectorial de solidaridad con el objetivo de coordinar y canalizar las acciones de ayuda dirigidas a las zonas afectadas por el devastador terremoto que ha sacudido recientemente el oeste de Colombia.

El consejo sectorial de solidaridad es un órgano municipal de participación ciudadana, de carácter consultivo y asesor, en el que están representados el Ayuntamiento, los grupos políticos, el tejido asociativo y las Instituciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que trabajan en la ciudad.

Entre sus funciones se encuentra la coordinación de las políticas locales de cooperación internacional, la gestión de las ayudas del Fondo de Cooperación para proyectos de desarrollo en países del Sur y la articulación de respuestas de emergencia y acción humanitaria ante catástrofes como la ocurrida en Colombia.

La sesión extraordinaria contará con la participación de ONG locales, miembros de la corporación municipal y representantes del colectivo colombiano asentado en Elda. Según los datos oficiales del padrón municipal, en la actualidad residen en la ciudad 1.154 personas de nacionalidad colombiana, lo que convierte a esta comunidad en la colonia extranjera más numerosa del municipio.

La concejala de Solidaridad, Anabel García, ha destacado la necesidad de articular una respuesta «rápida, estructurada y eficaz» ante la emergencia humanitaria. «Elda ha demostrado siempre ser una ciudad profundamente solidaria y hospitalaria. Tras las trágicas noticias que nos llegan desde Colombia, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Queremos que nuestros vecinos y vecinas de origen colombiano sientan el respaldo firme y el abrazo de toda la ciudad en estos momentos tan dolorosos», ha señalado.

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La edil también ha puesto el acento en la coordinación entre las instituciones y las entidades sociales para garantizar la efectividad de las medidas que se adopten. «Con la convocatoria de este consejo sectorial extraordinario buscamos sumar esfuerzos, escuchar de primera mano las necesidades más urgentes planteadas por el propio colectivo y por las ONG sobre el terreno, y articular cauces de ayuda oficial que sean directos, seguros y eficientes», ha afirmado. «El pueblo colombiano no está solo en este trance y desde Elda volcaremos todos los recursos a nuestro alcance para colaborar en su recuperación», ha añadido García.