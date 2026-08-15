Villena
Un incendio en la sede de la comparsa de Marruecos de Villena moviliza a una veintena de bomberos
El fuego se declaró durante la noche en el local del Bando Marroquí, donde los vecinos aseguraron escuchar varias explosiones
Noche de susto en Villena. Un incendio declarado en la sede de la comparsa de Marruecos, situada en el número 5 de la calle Ferriz, obligó a desplegar un amplio dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante durante la noche de este viernes.
El aviso llegó a Emergencias a las 22.17 horas del 14 de agosto, después de que varios vecinos llamaran alertando de que se había iniciado un fuego en el local festero. Según trasladaron los testigos, desde el interior del recinto se escuchaban explosiones.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos procedentes de los parques de Villena, Elda e Ibi para tratar de frenar unas llamas que provocaron daños materiales, especialmente en la parte superior del inmueble.
Sin heridos y con daños en el piso superior
Pese a la aparatosidad del incendio, no hubo que lamentar daños personales. El fuego sí dejó desperfectos materiales, principalmente en el piso superior de la sede de la comparsa.
Una de las principales preocupaciones durante la intervención era la cercanía del local de la comparsa de Los Piratas, situado justo al lado. Finalmente, según la información facilitada por los bomberos, las llamas no alcanzaron la sede contigua, aunque sí entró algo de humo.
El incendio quedó controlado una hora después
Los trabajos permitieron dar el incendio por controlado a las 23.17 horas, exactamente una hora después de recibir el aviso.
A partir de ese momento, los efectivos continuaron en el lugar realizando tareas de ventilación y revisión del inmueble, por lo que la intervención permanece todavía en curso en el momento de emitirse el parte del Consorcio Provincial.
Un amplio dispositivo de bomberos
La intervención movilizó una Unidad de Mando y Jefatura, una autoescalera, una bomba rural pesada, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y dos vehículos nodriza, uno pesado y otro ligero.
En total participaron un suboficial de parque, un sargento, tres cabos y 15 bomberos, en un despliegue destinado tanto a extinguir el fuego como a evitar que pudiera propagarse a los inmuebles próximos.
El incendio deja así importantes daños materiales en una de las sedes festeras de Villena, pero sin heridos y sin que las llamas llegaran a saltar al vecino local de Los Piratas.
La comparsa afectada agradece el apoyo
La directiva del Bando Marroquí ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para indicar que no se encontraba ninguna persona en la sede. Además, han declarado que todavía se desconocen las causas del incendio.
Comunicado de la comparsa de Marruecos de Villena
"Desde la directiva de la comparsa Bando Marroquí queremos comunicar que, para la tranquilidad de todos los socios, no había nadie en la comparsa.
Los bomberos han procedido a apagar el fuego. Se encuentra todo apagado y dejando trabajar a los bomberos. Se desconocen, por ahora, los motivos del incendio.
Muchas gracias a todas las personas que están mostrando su apoyo en estos momentos tan complicados".
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