Aspe reclama más autobuses para estudiantes y pacientes: nuevas paradas y horarios para mejorar las conexiones

El Ayuntamiento de Aspe ha presentado ante la Generalitat Valenciana sus alegaciones al proceso de consultas para la mejora del servicio de transporte CV-210 Vinalopó Mitjà, cuyo plazo finalizó el pasado 12 de agosto. El consistorio reclama cambios para adaptar las conexiones a las necesidades actuales de movilidad de los vecinos, con especial atención a los estudiantes y a quienes necesitan desplazarse por motivos sanitarios.

Las propuestas municipales parten de un servicio que ha experimentado mejoras durante el último año. Las gestiones realizadas junto a la Conselleria permitieron recuperar en 2025 la conexión universitaria que se había perdido en 2020. Actualmente, la Línea 10 (CE-708) ofrece nueve servicios diarios entre Aspe y la Universidad de Alicante. El Ayuntamiento considera, no obstante, que todavía existen carencias que deben resolverse.

Más conexiones con los centros de FP

Una de las principales reivindicaciones se centra en los estudiantes de Formación Profesional. El incremento de alumnos matriculados en ciclos de grado medio y superior en municipios próximos ha evidenciado las dificultades que afrontan muchos jóvenes para desplazarse, especialmente quienes son menores de edad o no disponen de vehículo propio.

Por ello, Aspe solicita incorporar nuevas paradas en puntos estratégicos como el IES La Mola, en el eje Aspe-Novelda; el entorno del IES Severo Ochoa, en la zona de Carrús de Elche; y los institutos Melva y Torreta para las líneas con servicio en Elda y Petrer.

El Ayuntamiento también plantea reforzar las conexiones universitarias mediante la Línea 8, con una llegada a las 6:30 horas para facilitar la entrada a clase y una salida a las 15:15 horas. Además, propone retrasar el servicio actualmente previsto a las 17:40 horas para mejorar el regreso de los estudiantes de las enseñanzas vespertinas.

Un servicio que se adapte a las necesidades sanitarias

La conexión con el Hospital del Vinalopó constituye el segundo gran eje de las alegaciones. El Ayuntamiento considera que el actual servicio resulta insuficiente ante el crecimiento de la población y las nuevas necesidades sanitarias de los vecinos.

Entre ellas, destaca el traslado del programa de cribado de cáncer de mama desde el Centro de Salud Pública de Elda al Hospital del Vinalopó, lo que ha incrementado la necesidad de contar con conexiones adecuadas.

En este sentido, el consistorio pide ampliar de lunes a viernes la Línea 6 e incorporar una expedición matinal que permita llegar al hospital alrededor de las 9:00 horas, coincidiendo con el inicio de consultas externas y especialidades.

También reclama reforzar la Línea 6b durante las tardes de sábados, domingos y festivos. Actualmente, el servicio concluye a las 16:40 horas, una limitación que, según el Ayuntamiento, deja sin alternativa de transporte público a usuarios que necesitan acudir al hospital o desplazarse hasta la estación de Elche durante parte del fin de semana.

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Con estas alegaciones, el Ayuntamiento de Aspe pretende que la futura configuración del servicio de transporte responda a las necesidades reales de los vecinos y garantice conexiones adecuadas con los principales centros educativos y sanitarios del entorno. El objetivo municipal es que la movilidad pública contribuya a reducir desigualdades y facilite tanto el acceso a la formación como a la atención sanitaria.