Los vecinos de La Romana intentan apagar con cubos y mangueras un incendio en una parcela urbana hasta la llegada de los bomberos

Un incendio declarado al mediodía del lunes en una parcela urbana de la calle Mayor de La Romana ha provocado momentos de tensión entre los vecinos, que inicialmente tuvieron que intentar contener las llamas con cubos de agua y mangueras hasta la llegada de los bomberos procedentes de Elda. El PP asegura haber denunciado en distintas ocasiones el incumplimiento de la ordenanza sobre limpieza y vallado de estos terrenos.

Los toldos habrían extendido el fuego

El fuego se originó en un solar situado en plena zona urbana, cubierto de hierbas y vegetación, y generó especial preocupación entre los residentes por la proximidad de las viviendas. Según ha explicado la portavoz del PP de La Romana, Luisa García Aracil, algunos vecinos se pusieron en contacto con ella "asustados" ante la posibilidad de que las llamas alcanzaran los toldos de las casas y el incendio pudiera propagarse a las viviendas.

La situación se complicaba además por la presencia de una obra próxima en la que, según señala la dirigente popular, había un depósito de plástico y otros materiales potencialmente inflamables. Finalmente, la intervención de los bomberos permitió controlar el incendio, aunque la zona ha quedado cubierta de cenizas.

El suceso ha servido al PP para volver a reclamar al Ayuntamiento que haga cumplir la ordenanza municipal aprobada en 2022, que establece, entre otras obligaciones, el mantenimiento y limpieza de los solares urbanos, así como su vallado y las actuaciones necesarias para evitar la aparición de plagas.

Reiteradas denuncias

García Aracil sostiene que su formación lleva años reclamando estas actuaciones y que la situación de los solares ha sido planteada "en casi todos los plenos". "Hemos pedido que se vallen, que se limpien y que se cumpla la ordenanza", señala la portavoz, quien lamenta que las obligaciones municipales no se estén aplicando.

El fuego fue controlado finalmente por el cuerpo de bomberos. / INFORMACIÓN

La representante del PP asegura además que la ordenanza contempla medidas de desinfección para evitar plagas, aunque ironiza con que "eso último ya es un sueño". Según denuncia, desde la aprobación de la normativa no se habría abierto ningún expediente sancionador por su incumplimiento.

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Para los populares, el incendio de este lunes evidencia el riesgo que supone mantener parcelas urbanas con abundante vegetación y sin las condiciones adecuadas de limpieza, especialmente durante los meses de verano. El partido reclama al gobierno local que actúe antes de que un nuevo incendio pueda tener consecuencias más graves para las viviendas y los residentes.