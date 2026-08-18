Elda gana la batalla comercial a Alicante, la Comunitat y España

Elda mantiene un tejido comercial sólido y con capacidad para seguir actuando como uno de los principales motores económicos y sociales del Medio Vinalopó. La ciudad cuenta actualmente con 1.477 locales y establecimientos con actividad, lo que se traduce en una densidad de 16,8 comercios por cada 1.000 habitantes, muy por encima de los registros de la provincia de Alicante (13,1), la Comunidad Valenciana (11,5) y la media nacional (10,3).

La cifra sitúa a Elda como un referente comercial de proximidad y confirma el peso que mantiene el sector en la actividad económica y en la configuración urbana del municipio. En términos comparativos, la densidad comercial eldense es un 29% superior a la media provincial, un 46% mayor que la nacional y casi un 46% por encima de la autonómica.

Esta fortaleza se apoya, además, en un comercio estrechamente vinculado a los barrios y a los principales ejes de actividad de la ciudad. De los 1.477 establecimientos contabilizados, 727 se concentran en los 23 principales ejes comerciales, lo que supone prácticamente la mitad de la oferta y evidencia la capacidad de estos espacios para generar actividad y atraer consumidores.

Calzado, marroquinería y otros hábitos

El modelo comercial de Elda está históricamente ligado a sectores como el calzado, la marroquinería y los servicios, pero ha evolucionado para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a las necesidades de los clientes. Esta combinación entre tradición, proximidad y especialización permite a la ciudad mantener su papel como polo de atracción para consumidores de otros municipios del Medio Vinalopó.

La concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha valorado estos datos como una muestra de la fortaleza del sector y del esfuerzo realizado por los comerciantes. Según su valoración, las cifras reflejan "una ciudad viva, con una identidad comercial innegable" y un empresariado "que sabe adaptarse a los nuevos tiempos".

Ayudas para nuevas aperturas

Ibáñez también ha destacado el papel de las políticas municipales destinadas a favorecer la apertura de nuevos negocios, el relevo generacional y la modernización de los establecimientos. En este sentido, ha señalado la estrategia 'Elda Centro Histórico', que contempla ayudas de hasta 30.000 euros para impulsar nuevas aperturas y consolidar negocios ya existentes.

La edil ha relacionado estas medidas con el incremento del 37% en la tramitación de licencias registrado recientemente, un dato que muestra el dinamismo del sector y la necesidad de seguir generando condiciones favorables para evitar la desertización comercial de determinadas zonas.

‘Elda Shopping Night” y mercados de proximidad

A estas actuaciones se suman iniciativas de promoción y dinamización como la creación de la marca 'Las Tres Avenidas' y las diferentes campañas desarrolladas durante todo el año. Entre ellas destaca 'Elda Shopping Night', que en su última edición reunió a más de 70 comercios y atrajo a miles de personas procedentes de distintos municipios de la comarca.

El comercio de proximidad se completa con la actividad de los dos grandes mercados municipales, el Mercado Central y el Mercado de San Francisco de Sales. Ambos mantienen su condición de referentes para la compra de alimentación y productos frescos y contribuyen a reforzar la estructura comercial de la ciudad.

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La radiografía del sector refleja así un comercio diversificado, arraigado y con capacidad de recuperación, que mantiene su peso en la economía local y refuerza el papel de Elda como principal foco comercial del Medio Vinalopó.