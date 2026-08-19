Monóvar busca viviendas vacías y suelo para ampliar su parque público

El Ayuntamiento de Monóvar ha presentado las líneas generales de su futuro Plan Municipal de Vivienda, una iniciativa enmarcada en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la que el Consistorio pretende facilitar el acceso a una vivienda asequible y reforzar el parque residencial público del municipio.

Una de las principales actuaciones será la localización de viviendas vacías, edificios deshabitados, inmuebles deteriorados o en ruina y parcelas que puedan destinarse a futuras promociones de vivienda. Los propietarios interesados podrán comunicar al Ayuntamiento la disponibilidad de estos bienes y su posible voluntad de venta, aunque cada propuesta será estudiada individualmente y no supondrá un compromiso automático de adquisición por parte del consistorio.

El plan contempla inicialmente cuatro líneas de trabajo: la rehabilitación de viviendas para incorporarlas al parque público, la localización de parcelas aptas para nuevas promociones, el aprovechamiento del parque residencial existente y el desarrollo de vivienda protegida.

Paralelamente, el Ayuntamiento quiere conocer la demanda real de vivienda asequible en Monóvar. Para ello impulsará la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, una herramienta que permitirá identificar las necesidades de los hogares y orientar las futuras actuaciones. La inscripción no supondrá la adjudicación automática de una vivienda, pero permitirá que las necesidades queden registradas y sean tenidas en cuenta en la planificación municipal.

Radiografía

El alcalde de Monóvar, Loren Amat (PSOE), ha señalado que el acceso a la vivienda constituye "uno de los grandes retos" para muchos vecinos, especialmente jóvenes y familias. Según ha explicado, el objetivo es conocer la realidad del municipio y sentar las bases de una política de vivienda "útil, planificada y adaptada" a las necesidades locales.

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Por su parte, el concejal de Política Territorial, Víctor Fernández, ha destacado la importancia de disponer de información tanto sobre la demanda como sobre los recursos disponibles. En este sentido, ha apelado a la colaboración de los propietarios para identificar parcelas e inmuebles que puedan convertirse en oportunidades para incrementar la oferta de vivienda asequible.