El nuevo parque de bomberos de Elda empieza a construirse con un año de retraso

Las obras del nuevo parque de bomberos de Elda ya han comenzado, aunque lo hacen con más de un año de retraso respecto al calendario que manejaba inicialmente la Diputación de Alicante. Las primeras máquinas han entrado ya en la parcela de La Torreta, donde se han iniciado los movimientos de tierra y la retirada del asfalto que cubre los terrenos sobre los que se levantará la nueva infraestructura.

Desde la Diputación de Alicante señalan que el acta de replanteo ya se ha realizado, que el terreno ha pasado a ser propiedad del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y que actualmente se están llevando a cabo los trabajos de preparación de la parcela para comenzar la construcción. Si todo continúa sin incidentes, está previsto que a primeros de septiembre se convoque un acto para la colocación de la primera piedra.

Así quedará el nuevo parque de bomberos de Elda. / INFORMACIÓN

El inicio de los trabajos supone, no obstante, una nueva modificación del calendario que se había anunciado para un proyecto que lleva años pendiente. A finales de junio de 2025, la Diputación aseguró que las obras arrancarían previsiblemente "después del verano", con un presupuesto total de 4.767.000 euros. El entonces diputado de Emergencias, Francisco Cano, apuntó además que la licitación del proyecto podría lanzarse a finales de julio, de manera que los trabajos comenzaran una vez concluido el periodo estival y se prolongaran durante aproximadamente doce meses.

Aquella previsión llegaba después de otra fecha que tampoco se cumplió. Tal como informó este diario en noviembre de 2024, la Diputación había asegurado entonces que la licitación de la primera fase del nuevo parque se realizaría en febrero de 2025. El proyecto, que llevaba años en el aire, acumulaba así cambios en sus plazos mientras se mantenía pendiente el traslado de los bomberos a unas instalaciones más adecuadas.

Terrenos municipales

El futuro parque se construirá en el barrio de La Torreta, junto al instituto Valle de Elda, sobre una parcela de titularidad municipal de 14.435 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Elda cedió a la Diputación de Alicante. La ubicación destaca por su conexión con las principales vías de comunicación, tanto con el casco urbano de Elda como con el resto de municipios de la comarca que dependen del servicio de bomberos y con el Hospital General Universitario de Elda.

La nueva infraestructura ocupará más de 2.000 metros cuadrados y sustituirá al actual parque de bomberos situado en la calle Santa Bárbara, en el barrio de Numancia, unas instalaciones con más de 35 años de antigüedad que se han quedado obsoletas para las necesidades actuales del servicio.

Instalaciones del parque de bomberos de Elda. / Áxel Álvarez

El proyecto contempla una dotación de 62 bomberos distribuidos en seis turnos, además de un hangar con capacidad para diez vehículos pesados y seis ligeros, una torre de maniobras y una helisuperficie. El nuevo edificio permitirá, de este modo, ampliar considerablemente las dependencias y la capacidad operativa respecto al parque actual. La actuación permitirá triplicar la superficie disponible y disponer de espacios adaptados al trabajo diario de los efectivos, además de ampliar la capacidad para albergar vehículos y equipamiento. El objetivo es dotar a Elda y al conjunto de la comarca de unas instalaciones modernas y adecuadas para mejorar la respuesta ante incendios y otras situaciones de emergencia.

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Por ahora, el proyecto da sus primeros pasos sobre el terreno con la maquinaria trabajando en la parcela de La Torreta. La previsión de la Diputación es que, si no se producen nuevos contratiempos, la primera piedra se coloque a comienzos de septiembre.