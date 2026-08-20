La Diputación destina 9,1 millones en ayudas a los municipios del Alto y Medio Vinalopó

La Diputación de Alicante destinará este año 9.112.272 euros a los 18 municipios del Alto y Medio Vinalopó a través del Plan +Cerca y del Bono Consumo, dos programas dirigidos, respectivamente, a sufragar gastos corrientes de los ayuntamientos y a impulsar el consumo en los hogares y el comercio de proximidad. A estas ayudas se sumarán otros 339.363 euros de una convocatoria extraordinaria de SUMA destinada a los municipios que tienen delegada en este organismo la gestión y recaudación de sus tributos.

La diputada por la comarca Magdalena Martínez ha calificado las cantidades de “cifras históricas” y ha destacado que los ayuntamientos tendrán “plena libertad y autonomía para decidir el destino de los fondos”. “Desde la Diputación de Alicante realizamos un gran esfuerzo para mejorar los servicios en nuestros pueblos y ciudades y reactivar la economía ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”, ha defendido Martínez, también responsable del área de Medio Ambiente.

El Plan +Cerca concentra 5.546.474 euros para los 18 municipios del Alto y Medio Vinalopó. Las ayudas se destinarán íntegramente a financiar gasto corriente y su cuantía se establece en función de distintos criterios, entre ellos la población, la superficie, la densidad de habitantes, el riesgo de despoblamiento y la existencia de entidades locales menores. La distribución contempla una cantidad fija y otra variable vinculada al número de habitantes.

La subvención puede alcanzar un máximo de 500.000 euros y permitirá a los ayuntamientos afrontar gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario, como personal, limpieza, agua, telecomunicaciones, primas de seguros o gastos energéticos, vinculados a instalaciones municipales. Entre ellas figuran parques y jardines, consultorios médicos, centros docentes, bibliotecas, edificios culturales e instalaciones deportivas.

En el reparto del Plan +Cerca, Villena recibirá 436.780 euros, seguida de Petrer, con 435.055 euros; Elda, con 427.833; Novelda, con 401.515; Aspe, con 390.993, y Monóvar, con 388.696 euros. Pinoso percibirá 355.230 euros; Sax, 337.076; Monforte del Cid, 327.830; Biar, 273.832; Hondón de las Nieves, 258.808; Salinas, 244.248; La Romana, 233.664; Beneixama, 227.136; Algueña, 211.248; Cañada, 209.408; Campo de Mirra, 196.175, y Hondón de los Frailes, 191.344 euros.

3,5 millones para el Bono Consumo

Por otra parte, el Bono Consumo distribuirá 3.565.798 euros entre los municipios del Alto y Medio Vinalopó, la cantidad más elevada desde la puesta en marcha de esta iniciativa, gestionada por el área de Desarrollo Económico y que comenzó en 2022.

El objetivo del programa es ayudar a las familias ante el incremento de la cesta de la compra y, al mismo tiempo, favorecer que ese dinero llegue al comercio de proximidad y a los autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Las ayudas se repartirán entre todos los municipios de la provincia en función de su población y se concederán directamente a los ayuntamientos mediante convocatoria. Serán los propios consistorios los que diseñen sus campañas, con la posibilidad de aportar fondos propios y de establecer, entre otras cuestiones, qué establecimientos pueden participar o si los bonos se dirigen únicamente a vecinos empadronados o al conjunto de ciudadanos.

La Diputación no financiará los gastos de gestión de las campañas. Las actuaciones podrán realizarse entre la publicación de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2026 si el ayuntamiento se acoge al anticipo de la ayuda, mientras que el plazo se reduce al 15 de octubre de 2026 si no lo solicita. La justificación deberá presentarse hasta el 31 de enero de 2027 en el primer caso y hasta el 31 de octubre de 2026 en el segundo.

En este programa, Elda vuelve a encabezar el reparto comarcal, con 716.815 euros, seguida de Villena, con 458.458; Petrer, con 454.224; Novelda, con 360.866; Aspe, con 326.429; Monóvar, con 222.332; Sax, con 188.337; Pinoso, con 162.942; Monforte del Cid, con 173.824; Biar, con 90.851; Hondón de las Nieves, con 75.485; La Romana, con 75.338; Salinas, con 54.106; Beneixama, con 51.676; Hondón de los Frailes, con 45.012; Algueña, con 44.902; Cañada, con 42.785, y Campo de Mirra, con 21.416 euros.

SUMA aporta otros 339.363 euros

A estas dos líneas se añade una convocatoria extraordinaria impulsada por SUMA, que repartirá 339.363 euros entre los 18 municipios del Alto y Medio Vinalopó. La ayuda está dirigida a los ayuntamientos que tienen delegada en el organismo tributario la gestión y recaudación de sus tributos y pretende financiar parcialmente el gasto público que esta encomienda genera para las arcas municipales.

La convocatoria forma parte de un programa provincial dotado con 3,2 millones de euros y busca devolver a los ayuntamientos parte del esfuerzo económico que realizan para sufragar este servicio, especialmente ante el incremento de los gastos de las corporaciones locales.

Las ayudas se distribuirán en dos tramos: uno lineal de 4.000 euros y otro proporcional hasta agotar la dotación, con el límite del coste satisfecho por cada ayuntamiento durante 2025. Los consistorios deberán solicitar la subvención una vez aprobada la convocatoria.

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En este caso, Elda recibirá 70.796 euros; Novelda, 40.935; Petrer, 40.362; Villena, 35.116; Aspe, 26.724; Monóvar, 18.009; Pinoso, 17.374; Monforte del Cid, 16.497; Sax, 14.908; Biar, 9.178; Hondón de las Nieves, 8.337; La Romana, 7.410; Salinas, 6.389; Hondón de los Frailes, 5.769; Beneixama, 5.898; Algueña, 5.617; Cañada, 5.575 y Campo de Mirra, 4.469 euros.