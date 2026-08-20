El tirón de orejas del Síndic a Sanidad por una demora de hasta un año en Neurología del Hospital de Elda

El Síndic de Greuges ha reclamado a la Conselleria de Sanidad que adopte medidas para reducir las demoras en el Servicio de Neurología del Hospital de Elda después de investigar la queja presentada por una paciente con neuralgia del trigémino que llevaba más de un año sin ser revisada por la especialidad.

El expediente se inició después de que la paciente presentara en enero una hoja de queja ante el Hospital de Elda por la demora en ser citada por Neurología. Según consta en la resolución del Síndic, su última revisión se había producido en abril de 2025. La paciente manifestó padecer neuralgia del trigémino, una condición que calificó de crónica e invalidante. En febrero recibió una respuesta de la Gerencia del Departamento de Salud de Elda en la que se le indicaba que, tras revisar su historia clínica, sería citada "lo antes posible" para la consulta pendiente. Sin embargo, cuando acudió al Síndic de Greuges, todavía no había sido citada.

La institución abrió entonces una investigación y reclamó a la Conselleria de Sanidad información sobre la situación asistencial de la paciente y sobre cuándo estaba previsto que fuese atendida por Neurología.

Medicación

En su respuesta, la Gerencia del Departamento de Salud de Elda reconoció que la Sección de Neurología contaba en ese momento con un puesto de facultativo especialista sin cubrir. El informe señalaba además que se trata de una especialidad con una "elevada y creciente demanda asistencial", una situación que, según Sanidad, condicionaba la capacidad de respuesta del servicio.

Ante estas circunstancias, el departamento explicó que las agendas se gestionaban de forma priorizada y atendiendo a criterios clínicos, con el objetivo de garantizar la atención preferente de los casos que presentasen una mayor urgencia o riesgo.

En el caso de la paciente que había presentado la queja, Sanidad indicó que, tras revisar su historia clínica, mantenía un tratamiento activo pautado por la especialidad y no constaban incidencias de carácter urgente. Por ello, señaló que se había previsto su citación dentro de la planificación asistencial vigente y estimó que la consulta podría realizarse "dentro de un plazo aproximado de los próximos tres meses".

El método podría ayudar a diferenciar mejor entre ausencia de respuesta motora y ausencia real de consciencia, uno de los grandes retos de la neurología clínica. / Crédito: Shawn Day en Unsplash.

La paciente, sin embargo, rechazó ese plazo y cuestionó la valoración realizada por el departamento sobre su situación. En sus alegaciones ante el Síndic sostuvo que la medicación que figuraba como tratamiento activo se le había pautado un año antes como prueba para comprobar si resultaba efectiva y que, según explicó, actualmente solo le alivia las migrañas, pero no controla los "calambres" y las crisis eléctricas propias de la neuralgia del trigémino. La afectada consideró que mantenerla más de un año sin una revisión para comprobar la evolución de un tratamiento de prueba suponía un abandono terapéutico y rechazó el plazo de tres meses planteado por Sanidad.

La Gerencia también señaló que el Departamento de Salud de Elda está catalogado como de difícil cobertura, circunstancia que, según explicó, dificulta la cobertura de puestos asistenciales. En concreto, indicó que se estaban realizando esfuerzos para cubrir la plaza de facultativo especialista en Neurología que permanecía vacante.

El Síndic considera excesiva la demora

La institución recordó que el derecho a una buena administración también se proyecta sobre el ámbito sanitario y que los pacientes deben obtener una respuesta asistencial en un plazo razonable. En este sentido, señaló que los retrasos en la asistencia sanitaria, en la realización de pruebas e intervenciones o en la aplicación de tratamientos pueden obstaculizar el acceso efectivo de los pacientes a las prestaciones sanitarias.

El Síndic puso además el foco en que la última revisión de la paciente se había producido en abril de 2025 y que, cuando se emitió el informe de la Administración en abril de 2026, todavía estaba pendiente de ser citada.

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Por ello, a principios de junio formuló tres recomendaciones a la Conselleria de Sanidad. En primer lugar, le pidió que extremase la diligencia en las actuaciones de los centros sanitarios para garantizar una protección integral de la salud y los principios de eficacia y celeridad. En segundo lugar, reclamó que adoptase las medidas necesarias para reducir la demora existente en Neurología del Hospital de Elda. Y, por último, recomendó que se citase "a la mayor brevedad" a la persona que había presentado la queja, terminando citando la paciente en junio de 2026, es decir, 14 meses después de la última cita.