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Aviso naranja por tormentas

La tromba sacude Villena: La Zafra registra 32 litros en pocos minutos y rachas de viento de 124 km/h

La pedanía del término municipal de Villena registra una intensa descarga con más de 30 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos durante el episodio de tormentas en Alicante

Imagen de la webcam de AVAMET en La Zafra (Villena) tras el episodio de tormentas que ha dejado fuertes lluvias y rachas de viento en el interior de Alicante.

Imagen de la webcam de AVAMET en La Zafra (Villena) tras el episodio de tormentas que ha dejado fuertes lluvias y rachas de viento en el interior de Alicante. / AVAMET

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C. Suena

C. Suena

Alicante

La tormenta ha descargado con fuerza este jueves alrededor de las 15.00 horas en La Zafra, una pedanía del término municipal de Villena, donde se han registrado hoy 40,1 litros por metro cuadrado y una racha máxima de viento de 124 kilómetros por hora durante el episodio de inestabilidad que mantiene el interior de Alicante en aviso naranja.

Un vídeo difundido en X, antes Twitter, por la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) muestra la intensidad de la tromba de agua en la zona, con caminos y zonas rurales afectadas por la acumulación de agua tras la descarga.

Según los datos de AVAMET, la intensidad de la lluvia fue especialmente destacada en un periodo muy corto de tiempo, con 32 litros acumulados en apenas 20 minutos, una descarga que dejó una importante acumulación de agua en la zona.

La tormenta llegó acompañada de un fuerte aparato eléctrico y de rachas de viento muy intensas, dentro de una jornada marcada por los avisos meteorológicos en la provincia. La zona se encuentra bajo aviso por tormentas, con posibilidad de lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento.

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Los registros de La Zafra reflejan el carácter irregular de estas tormentas de verano, capaces de concentrar grandes cantidades de precipitación en pocos minutos y generar situaciones complicadas en puntos concretos del territorio.

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