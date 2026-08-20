Una tromba de agua sacude Villena: La Zafra registra 40,6 litros en pocos minutos y rachas de viento de 124 km/h

La tormenta ha descargado con fuerza este jueves alrededor de las 15.00 horas en La Zafra, una pedanía del término municipal de Villena, donde se han registrado hasta las seis y media de la tarde 40,6 litros por metro cuadrado y una racha máxima de viento de 124 kilómetros por hora durante el episodio de inestabilidad que mantiene el interior de Alicante en aviso naranja. Ha seguido lloviendo y a las 19.15 horas la cantidad recogida en la zona superaba los 46 litros. En la estación de la Sierra de la Villa, también en Villena, apenas ha llovido pero las rachas de viento alcanzan los 114 litros por metro cuadrado. Un cambio de tiempo que suaviza algo las temperaturas en contraste con la noche infernal que se vivió en la provincia la pasada madrugada.

Un vídeo difundido en X, antes Twitter, por la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) muestra la intensidad de la tromba de agua en la zona, con caminos y zonas rurales afectadas por la acumulación de agua tras la descarga.

Según los datos de AVAMET, la intensidad de la lluvia fue especialmente destacada en un periodo muy corto de tiempo, una descarga que dejó una importante acumulación de agua en la zona.

Aparato eléctrico

La tormenta llegó acompañada de un fuerte aparato eléctrico y de rachas de viento muy intensas, dentro de una jornada marcada por los avisos meteorológicos en la provincia. La zona se encuentra bajo aviso por tormentas, con posibilidad de lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento.

Los registros de La Zafra reflejan el carácter irregular de estas tormentas de verano, capaces de concentrar grandes cantidades de precipitación en pocos minutos y generar situaciones complicadas en puntos concretos del territorio.

Otras cantidades

Aparte de en Villena, las cantidades recogidas hasta las 19.30 horas indican 28,8 litros por metro cuadrado en Beneixama; 23,2 litros en Beniarrés; 19,8 en Agres; 18,8 en Alfafara; 12,6 en Gaianes y 10 en Benimarfull.

En cuanto a las rachas de viento, han alcanzado 87 kilómetros por hora en Confrides, 86 en Calp y los 85 en Xábia y El Poble Nou de Benitatxell. Así como 77 en l'Alfás del Pi y Pego, 76 en Xixona, 74 en Torrevieja y 72 en la isla de Tabarca, lugares en los que en cambio apenas ha llovido hasta ahora.

Reventones

La tormenta se ha cebado con el sur de la provincia de Valencia con rachas de viento, de hasta 149 kilómetros por hora en la localidad valenciana de Sumacàrcer --en el Alt de la Ceja--, reventones húmedos y múltiples daños zonas, principalmente de la Ribera y otras comarcas.

La tormenta ha recorrido en poco más de una hora la zona entre el Valle de Cofrentes-Ayora y la Ribera Baixa y ha entrado de nuevo en el mar, pero le ha sucedido una nueva tormenta con características similares que ha llegado entre el Alto Vinalopó y el interior sur de Valencia, con adversidad potencial muy alta, entre Villena y la Font de la Figuera.

Por otro lado, MeteOrihuela da cuenta de tormentas en la provincia de Murcia, con calles como ríos en Jumilla tras descargar 34 litros por metro cuadrado en apenas media hora.