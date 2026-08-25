El Camp de Mirra revive el Tratado de Almizra 50 años después de su primera representación

El Camp de Mirra volvía en la noche de este martes a 1244 para revivir uno de los episodios clave de la historia de las tierras valencianas: el Tratado de Almizra. La localidad celebra el 50 aniversario de la primera representación de este acontecimiento histórico, una efeméride que coincide además con la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaime I, uno de sus principales protagonistas.

El Tratado de Almizra fue suscrito en 1244 por Jaime I el Conquistador y el infante Alfonso de Castilla, hijo de Fernando III y futuro Alfonso X el Sabio, para poner fin a las disputas por las tierras fronterizas entre ambas coronas. El acuerdo fijó las primeras fronteras por el sur del antiguo Reino de Valencia y tuvo una vigencia jurídica de 60 años, según explica el investigador y doctor en Ciencias Políticas José Ferrándiz Lozano.

El profesor fue el encargado de introducir un acto que centró esta vez en todos los antecesores que ha tenido una idea primigenia allá por los años 70 del pasado siglo, consolidando un homenaje a la imaginación y el tesón de aquellos propulsores de las primeras escenificaciones, que entonces fue considerado como un “somni” que ha pervivido durante 50 años y que atrae por estas fechas a numerosos vecinos y visitantes.

Crónica de Jaime I

La obra reconstruye ese encuentro entre ambos representantes de las coronas con el telón de fondo de Almizra, el nombre histórico de la actual localidad de El Camp de Mirra, convirtiendo al municipio en escenario de un acontecimiento de gran trascendencia política y territorial.

La recreación, basada en las memorias de Jaime I, la Crónica o Llibre dels Feits, así como en documentos históricos vinculados al tratado, permite a vecinos y visitantes trasladarse a aquel momento histórico.

Teatro histórico

La programación comenzaba a las 20:00 horas con el Pregó anunciador del Tractat. El pregonero, el abanderado y los personajes que participan en la recreación recorrían las principales calles de la Vila d’Almisrà anunciando, en nombre del rey Jaume I, la celebración del tratado. El séquito ha estado acompañado por la Agrupació Musical de la localidad, que interpretó composiciones originales del acto del maestro Albero Francés.

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A las 21:30 horas, frente a la Iglesia Parroquial, llegó el momento central de la jornada con la representación del Tratado de Almizra, una obra bilingüe estructurada en un prólogo y cuatro jornadas, con textos de Salvador Doménech Llorens traducidos al castellano y basados en las fuentes históricas del episodio.