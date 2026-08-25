La Virgen de solo 4,2 centímetros que reúne a todo un pueblo: así serán las Fiestas de Orito 2026

Pequeña en tamaño, pero inmensa en historia y devoción. La Virgen de Orito es una de las imágenes de culto religioso más pequeñas del mundo: mide tan solo 42 milímetros, apenas 4,2 centímetros, y se conserva en la pedanía monfortina que lleva su nombre, convirtiéndose desde hace siglos en símbolo y referente espiritual para generaciones de vecinos y devotos.

Su historia se remonta al año 1555. Según la tradición, Fray Jorge, un fraile ermitaño, encontró la diminuta imagen entre los corporales antes de comenzar la misa en la iglesia de Orito. Aquel acontecimiento, cuyo aniversario se conmemora cada 8 de septiembre, marcó para siempre la historia del lugar y dio origen a una devoción que continúa plenamente viva 471 años después.

La diminuta imagen de Nuestra Señora de Orito protagoniza una tradición que se remonta al siglo XVI. / INFORMACIÓN

La propia imagen acabaría dando nombre al santuario y también a la pedanía. El enclave, denominado originalmente Lorito o Loreto, evolucionó con el paso del tiempo hasta adoptar el actual nombre de Orito. A lo largo de los siglos han sido numerosos los milagros atribuidos a la Virgen y la extensión de su devoción quedó incluso plasmada por escrito en 1716, cuando Fray Pedro Ortega, entonces guardián del santuario, recopiló muchos de estos hechos en un libro.

Diez días para vivir Orito

Con este legado como telón de fondo, Orito volverá a vestirse de fiesta este 2026. Los actos arrancarán el domingo 30 de agosto con el tradicional pasacalles de la Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid, que recogerá a la pregonera y rendirá homenaje a una de las vecinas veteranas de la pedanía. A las 22.00 horas llegará el pregón, a cargo de Pilar Caparrós Limiñana, en una edición especialmente significativa al cumplirse 40 años de la celebración de este acto.

Orito se prepara para vivir diez jornadas de fiestas con una programación que combina actos religiosos, música y convivencia. / INFORMACIÓN

Desde ese momento, la plaza y las calles volverán a convertirse en punto de encuentro. El lunes llegará con las tradicionales cucañas, la primera Sesión Paloma y el Gran Festival de Orito. El martes combinará chocolatada, pintura y creatividad con el mural colaborativo «Siempre Orito», antes de cerrar la jornada con una de las citas familiares más esperadas: el Cantando Bingo.

El miércoles será el turno de los disfraces, con La Lira y los superhéroes de Marvel recorriendo la pedanía, un espectáculo infantil y los concursos de Secayó y Chinchón. La música tomará el relevo el jueves con una gran noche dedicada a Raphael de la mano del cantante y actor de doblaje Sergio Romero.

El viernes 4 llegará otra de las grandes citas de las fiestas. La Cena Comunitaria Benéfica volverá a reunir a vecinos y visitantes, este año con una invitación especial a vestirse de blanco y con la recogida de alimentos no perecederos para Cáritas Monforte del Cid. Después, Perkilusionist Show y las Maria Antonietas calentarán el ambiente antes de que «Hï Orito», inspirado en las noches ibicencas, transforme la plaza en una gran pista de baile bajo las estrellas.

Las fiestas de 2026 volverán a convertir Orito en punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes de toda la comarca. / INFORMACIÓN

El fin de semana mantendrá el ritmo. El sábado habrá atracciones acuáticas y una Sesión Paloma especial con Xanxullo y música rockabilly, mientras que por la noche la Orquesta Athenas protagonizará la gran verbena. El domingo 6 combinará celebración religiosa y fiesta popular: misa y admisión de infantas e infantes de la Virgen, hinchables, charanga, mascletà y la tradicional paella gigante. Por la tarde llegarán la misa por los difuntos, las fotos de familia y la ofrenda floral, antes del concierto conjunto de La Lira y la Coral Monfortina, que volverán a interpretar el querido pasodoble «Orito».

El día grande de la Virgen

La víspera, el lunes 7, se llevarán a cabo la Sesión Paloma y el Cross Popular Virgen de Orito. Ya a medianoche tendrá lugar uno de los actos más emocionantes y reconocibles de estas fiestas: la Procesión de las Antorchas, que partirá desde la Ermita de la Aparición y concluirá en la iglesia con la serenata a la Virgen y la tradicional chocolatada.

Música, tradición y convivencia volverán a darse la mano durante las fiestas patronales de Orito. / INFORMACIÓN

Y el 8 de septiembre, Orito vivirá su día grande. La jornada comenzará con cohetes, petardos, volteo de campanas y el solemne amanecer musical ante el altar de la Virgen, seguido del pasacalles de La Lira. La última Sesión Paloma dará paso, por la tarde, a la misa solemne cantada por la Coral Monfortina y a la procesión de Nuestra Señora de Orito por las calles de la pedanía. Los fuegos artificiales y la veneración de la diminuta imagen pondrán el broche final a unos días en los que Orito volverá a celebrar aquello que mejor define sus fiestas: la unión de todo un pueblo alrededor de sus tradiciones y de una Virgen pequeña en dimensiones, pero enorme en devoción.

Juan José Hernández Rico destaca el entorno natural y privilegiado de Orito. / INFORMACIÓN

“Hay lugares que no se explican por su tamaño, sino por lo que son capaces de hacernos sentir. Orito es uno de ellos”.

Juan José Hernández Rico, Alcalde de Monforte del Cid

Hay lugares que no se explican por su tamaño, sino por lo que son capaces de hacernos sentir. Orito es uno de ellos. A quienes todavía no lo conocéis, estas fiestas son también una magnífica ocasión para descubrirlo y dejaros sorprender por todo lo que ofrece. Quien nos visita encuentra un lugar tranquilo, lleno de historia y de rincones que invitan a detenerse; pero quienes conocéis Orito sabéis que lo más valioso no aparece en ningún mapa: su gente. Esa generosidad, ese orgullo y esa manera de cuidar lo que compartimos son los que dan verdadero sentido a este lugar.

Las fiestas en honor a la Virgen de Orito son una magnífica oportunidad para volver a encontrarnos, para compartir tiempo con la familia, con los amigos y con quienes regresan, cada mes de mayo y cada verano, a este rincón que nunca dejan de sentir como suyo. Y son también una invitación para quienes llegan por primera vez, para acercarse a nuestras tradiciones y compartir estos días con nosotros. Son días para celebrar, pero también para recordar que un pueblo se construye durante todo el año gracias al esfuerzo silencioso de muchas personas.

Por eso, quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Fiestas, de los trabajadores municipales, del equipo de gobierno y de todos los vecinos y vecinas que, de forma desinteresada, contribuyen a que Orito siga siendo un lugar vivo, acogedor y al que siempre apetece volver. Vuestra dedicación es la mejor muestra del cariño que sentís por nuestro pueblo.

Finalmente, solo me queda desearos unas felices fiestas. Que viváis estos días con ilusión y que disfrutéis de cada encuentro, de cada conversación y de cada momento compartido. Que estos días nos recuerden que el mejor camino siempre es el que recorremos juntos, recibiendo a quienes nos visitan por primera vez con la hospitalidad que nos distingue como monfortinos y monfortinas. Porque las mejores fiestas son aquellas en las que cada persona se siente parte de ellas.

¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen de Orito!

Pascual Jesús Abad de las Nieves, concejal de Fiestas de Monforte del Cid. / INFORMACIÓN

«Las fiestas son momentos para estar unidos, reforzar nuestra hermandad»

Pascual Jesús Abad de las Nieves,Concejal de Fiestas de Monforte del Cid

Orito se prepara un año más para celebrar sus fiestas en honor a la Virgen. ¿Cómo afrontáis desde la Concejalía de Fiestas esta edición de 2026?

Pues como todas las fiestas de nuestro pueblo: con ilusión, ganas y mucho trabajo. El verano sabemos que es intenso. Tenemos las fiestas de nuestras urbanizaciones, barrios y las de nuestra pedanía, por lo que se trabaja mucho previamente en la organización. Prácticamente se acaban unas fiestas y ya estamos pensando en las siguientes, en las cosas nuevas que podemos aportar, etcétera.

¿Cuáles son las principales novedades de la programación de este año y qué actos destacaría especialmente?

Todos los días tienen un programa de actos muy completo, así que lo primero de todo es invitar a todo el mundo a consultar el programa, porque hay actividades para todos los públicos. Las fiestas son del 30 de agosto al 8 de septiembre y te aseguro que todos los días hay un plan en la plaza. Si tuviera que elegir un día, sería el domingo 6 de septiembre, cuando tendremos mascletà y paella gigante, además de charanga e hinchables para los más pequeños.

La organización de unas fiestas como las de Orito requiere meses de trabajo. ¿Cómo ha sido la coordinación entre el Ayuntamiento, la Comisión de Fiestas y el resto de colectivos implicados?

Pues así es. Como he dicho antes, se acaban unas fiestas y ya estamos pensando en las siguientes. De hecho, durante las mismas fiestas ya escucho: «Pascual, el año que viene podemos hacer esto o aquello». No se para. El trabajo de las comisiones de fiestas hay que reconocerlo, porque es muy grande y hay mucho trabajo detrás. Y, por supuesto, la colaboración de nuestras empresas locales es importantísima en todas nuestras fiestas, desde la pequeña empresa que colabora, por ejemplo, aportando algo para el bingo, hasta empresas más grandes de nuestro pueblo que patrocinan actos, actividades, etc.

Durante estos días aumenta notablemente la afluencia de vecinos y visitantes. ¿Qué dispositivo se ha previsto en materia de seguridad, limpieza, tráfico y servicios municipales?

Sí, reforzamos la seguridad en la plaza con una mayor presencia de nuestra Policía Local. En cuanto a la limpieza y los servicios municipales, es algo que muchas veces no se ve, porque se trabaja cuando todo el mundo ha acabado la fiesta y está durmiendo. Pero hay que reconocer que ese trabajo es necesario y que también hay que reforzar estos servicios para atender a todos los vecinos y visitantes que se concentran en nuestra plaza.

Las fiestas de Orito tienen un fuerte componente de tradición, devoción y convivencia. ¿Qué importancia tienen para la identidad de la pedanía y para mantener vivas sus costumbres?

Sí, Orito es un lugar de devoción. Al final, también es el lugar donde San Pascual se retiraba a orar, y cada mayo la plaza se llena con miles de peregrinos que vienen hasta Orito. Además, está ubicado muy próximo a la Sierra de las Águilas y rodeado de campos de uva de mesa, donde puedes ver las viñas. Es un entorno que invita a descansar, a ir más despacio y a reflexionar… La pedanía de Orito atrapa.

Para terminar, ¿qué mensaje quiere trasladar a los vecinos de Orito y a todas las personas que se acerquen a disfrutar de las fiestas este año?

Claro, a los vecinos les diría que las disfruten, porque, como todas nuestras fiestas, son momentos para estar unidos, reforzar nuestra hermandad como monfortinos y mantener vivas nuestras tradiciones. Y a los visitantes que quieran acercarse, decirles que las puertas de nuestra pedanía, de nuestros barrios y de todo nuestro pueblo están abiertas. El monfortino y la monfortina tienen un carácter acogedor, y la mejor manera de disfrutar de esta maravilla de lugar que es Monforte del Cid es compartiéndola.

Programa de actos

DOMINGO 30 DE AGOSTO

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

21:30 h. Pasacalles con la Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid, en el que se recogerá a la Pregonera 2026 y se homenajeará a una de nuestras vecinas veteranas.

22:00 h. Pregón de Fiestas 2026 a cargo de Doña Pilar Caparrós Limiñana. Edición especial al cumplirse 40 años de este acto.

LUNES 31 DE AGOSTO

11:00 h. Tradicionales cucañas en la plaza.

13:00 h. Primera Sesión Paloma. Todos los días a la una, degustación de palomas y canarios a go-go gracias a Destilerías Monforte del Cid y Destilerías Limiñana y Botella.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

22:00 h. Gran Festival de Orito.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Chocolatada patrocinada por el Bar Nuevo y Magdalenas Pepito de Aspe. Trae tu cuchara y tu taza, así haremos un favor al planeta reduciendo plásticos.

11:30 h. «A dibujar». Taller de pintura en el que crearemos el mural colaborativo «Siempre Orito».

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

21:30 h. ¡Cantando Bingo! Todo está listo para disfrutar en familia de una de las noches favoritas. Prepara bolígrafo, monedero y no te pierdas el Bingo de Orito. La Comisión amenizará y endulzará la noche.

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

20:00 h. Pasacalles de disfraces con «La Lira» y los superhéroes de Marvel.

21:00 h. CoreoMarvels, espectáculo infantil. ¿Los superhéroes también saben bailar? Nos han pedido ayuda para preparar las coreografías entre todos.

22:00 h. Concurso de Secayó y Chinchón a la fresca. Inscripciones desde las 21:00 h. hasta las 21:30 h. Recuerda venir con tu pareja al secayó. Si te apuntas al chinchón, el equipo lo pone la Comisión.

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Taller «Pinta o decora tu botijo». Un taller creativo para que los más pequeños decoren en familia un recuerdo único que podrán llevarse a casa.

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

22:00 h. Gran noche en Orito con Raphael. Sergio Romero, el gran cantante y actor de doblaje en Netflix, llega a Orito tras ser galardonado con el premio a Mejor Artista Revelación de Castilla la Mancha.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Juegos de feria: aros, bolos, tres en raya, dianas, porterías… Demuestra tu puntería y habilidad.

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

21:30 h. Cena Comunitaria Benéfica. ¡Esta noche nos vestimos de blanco! Ven a celebrar y a llenar la Plaza de luz y buen ambiente. A las 20:00 h. se repartirán las mesas y sillas por orden de llegada (2 euros por silla / 5 euros por mesa). No olvides reservar antes del 3 de septiembre a la Comisión. Recuerda traer tu donación de 1 kilo por persona de alimentos no perecederos para Cáritas (Monforte del Cid).

23:00 h. Perkilusionist Show y Maria Antonietas. Colabora de manera especial Familia Miralles Ramírez. Perkilusionist Show vuelve con sus ritmos para poner la plaza patas arriba. Las elegantes Maria Antonietas danzarán entre los asistentes amenizando el ambiente. Y ¡esto aquí no acaba!

00:00 h. Hï Orito. Inspirados en el ambiente del lugar de moda Hï Ibiza, llega a Orito la discomóvil del momento para rematar la noche a lo grande, convirtiendo la Plaza en la mejor pista de baile bajo las estrellas.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

12:00 h. Atracciones acuáticas en la Plaza.

13:00 h. Sesión Paloma + Xanxullo. Al ritmo de la Rockabilly Band de Alicante, podrás añadir a la paloma una original tapa de la comarca elaborada por Agustín García, maestro xanxullero noveldense. Tickets por tan solo 3,50 euros.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

00:00 h. Espectacular noche de verbena con la Orquesta «Athenas». Recuerda reservar tu mesa a la Comisión (2 euros por silla). Reserva tu mesa antes de la Sesión Paloma del 4 de septiembre.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

12:00 h. Santa Misa y admisión de infantas e infantes de la Virgen de Orito.

12:00 h. Hinchables terrestres en la Plaza.

13:00 h. Sesión Paloma con la charanga «Que No Pare». Colabora de manera especial Sirfran.

14:00 h. Gran Mascletà a cargo de la Pirotecnia Coeters Dragón de Villena.

14:30 h. Paella gigante elaborada por Familia Riquelme, Arte y Arroz.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa por todos los difuntos de la pedanía.

20:00 h. Tradicionales fotos de familia en las escaleras de la Plaza. Primero pasarán niños/as y jóvenes. Después será el turno de los/las mayores. A continuación, ofrenda de flores a Ntra. Sra. de Orito.

21:30 h. Concierto de la S.M. La Lira de Monforte del Cid y la Coral Monfortina. Como siempre, ambas agrupaciones interpretarán en su repertorio de forma conjunta el Pasodoble Orito (música: D. Luis Molina Millá / letra: D. Gabriel Seguí Martínez).

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Maquillaje y tattoos. ¡Llena tu vida de color y prepárate para la fiesta!

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa por la salud de los enfermos.

19:30 h. Cross Popular Virgen de Orito en colaboración con la Concejalía de Deportes del Exmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid. Inscripciones por categorías desde las 19:00 h. en la Plaza.

00:00 h. Procesión de las Antorchas. Media hora antes se repartirán velas en la Plaza. La salida de la procesión será desde la Ermita de la Aparición. La procesión finalizará en la Iglesia con la serenata a Ntra. Sra. de Orito y la chocolatada patrocinada por la Comisión de Fiestas.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Gran diana con cohetes y petardos, volteo de campanas y solemne amanecer musical en la Iglesia Ntra. Sra. de Orito con la interpretación del Pasodoble Orito ante el altar de la Virgen. A continuación, tradicional pasacalles por nuestra pedanía con «La Lira».

11:00 h. Música en la Plaza amenizada por la S.M. La Lira.

12:00 h. Volteo de campanas y rezo del Ángelus.

13:00 h. Sesión Paloma al son de La Lira. ¿Te vas a perder la última?

19:00 h. Santa Misa solemne en la Plaza Ntra. Sra. de Orito, cantada por la Coral Monfortina. Tras la misa tendrá lugar la Procesión de Ntra. Sra. de Orito por las calles de la pedanía.