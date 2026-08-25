Villena se prepara para un Sunset del Castillo sin alcohol, música y karaoke antes de los Moros y Cristianos

La explanada del Castillo de la Atalaya de Villena se convertirá este jueves, 27 de agosto, en el escenario de una de las grandes citas previas a los Moros y Cristianos. El Sunset del Castillo, organizado dentro de The Waterparties Club 2026, propone una tarde-noche de música, gastronomía y diversión para todos los públicos, con un ingrediente diferencial: una celebración sin alcohol y alejada de cualquier forma de violencia o discriminación.

Fiesta hasta la medianoche

La cita arrancará a las 19:00 horas, tiempo del atardecer tal como recoge el título del evento, y se prolongará hasta la medianoche, con la música en directo de Kalupsoul DJ, un concurso de karaoke abierto a la participación del público y una oferta gastronómica y de bebidas pensada para disfrutar del encuentro sin alcohol. Gastronomo se encargará de las pizzas al horno, mientras que By Gravys ofrecerá bebidas sin alcohol y cócteles.

El encuentro está planteado como el gran acto previo al inicio oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos, que esta semana ya cuentan con algunas de sus primeras citas, entre ellas el tradicional Concierto de Pasodobles y la próxima Romería.

Convivencia y hábitos saludables

Más allá de la programación festiva, The Waterparties Club busca consolidar un modelo de ocio basado en la convivencia, los hábitos saludables y el comportamiento cívico, especialmente entre el público joven. La iniciativa apuesta por disfrutar de las fiestas sin que el alcohol, la violencia o las conductas discriminatorias tengan cabida.

El programa está impulsado por el Ayuntamiento de Villena, a través de distintos departamentos y con la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPPCA) al frente, junto a la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos, entidades sociales y empresas privadas que comparten estos objetivos.

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La propuesta no terminará con el Sunset. Una vez iniciadas las fiestas, Waterparties Club desarrollará nuevas actividades de sensibilización integradas en el programa oficial de los Moros y Cristianos, con el objetivo de promover unas celebraciones más seguras, inclusivas y saludables.