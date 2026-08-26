Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse lunarEl tiempo hoyCrimen descuartizadoComedores halalMenos mosquitosVuelos Alicante - EE UUEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Bonificaciones

Elda abre el plazo del Bono Joven de Alquiler con ayudas de 250 euros al mes

El programa está dirigido a menores de 35 años y permite solicitar la subvención para el alquiler de una vivienda o de una habitación hasta el 11 de septiembre

Vista panorámica del casco urbano de Elda, con la sierra del Cid al fondo.

Vista panorámica del casco urbano de Elda, con la sierra del Cid al fondo. / Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Vivienda, ha iniciado la tramitación del Bono Joven de Alquiler 2026, una ayuda dirigida a menores de 35 años que tengan un contrato de alquiler o estén en disposición de conseguirlo. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre.

La convocatoria contempla tanto el alquiler de viviendas como de habitaciones. En el caso de quienes todavía no dispongan de contrato, cuentan con un plazo de dos meses desde la concesión de la ayuda para presentarlo.

Entre los requisitos establecidos figura que el solicitante no sea familiar del propietario del inmueble. Además, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar tres veces el IPREM, fijado en 600 euros mensuales. Este límite se eleva a cuatro veces el IPREM cuando conviven dos jóvenes y a cinco veces cuando conviven tres o más jóvenes.

La renta tampoco podrá superar los 650 euros mensuales en el caso de una vivienda ni los 300 euros si se trata de una habitación. La cuantía de la ayuda asciende a 250 euros al mes y es incompatible con la percepción de otra ayuda al alquiler por parte de cualquier integrante de la unidad de convivencia.

Noticias relacionadas

La solicitud puede tramitarse de forma telemática mediante certificado digital o Cl@ve Permanente. También se pueden presentar las solicitudes, con cita previa, en la Oficina Xaloc Vivienda de Elda. Toda la información sobre los requisitos y el procedimiento está disponible en la página de la Generalitat Valenciana dedicada al Bono Alquiler Joven 2026 y a través del teléfono 012 (963 866 000).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una tromba de agua sacude Villena: La Zafra registra 40,6 litros en pocos minutos y rachas de viento de 124 km/h
  2. El spa natural que se esconde en un pueblo del interior de Alicante: gratis y con propiedades medicinales
  3. Elda gana la batalla comercial a Alicante, la Comunitat y España
  4. El tirón de orejas del Síndic a Sanidad por una demora de hasta un año en Neurología del Hospital de Elda
  5. El Camp de Mirra revive el Tratado de Almizra 50 años después de su primera representación
  6. Veolia ejecuta cuatro grandes obras en Elda para la renovación y mejora de su infraestructura hidráulica con una inversión de más de 2.700.000 euros en 2026
  7. La Virgen de solo 4,2 centímetros que reúne a todo un pueblo: así serán las Fiestas de Orito 2026
  8. El nuevo parque de bomberos de Elda empieza a construirse con un año de retraso

Elda abre el plazo del Bono Joven de Alquiler con ayudas de 250 euros al mes

Elda abre el plazo del Bono Joven de Alquiler con ayudas de 250 euros al mes

Villena amplía las zonas sin petardos y recorta una hora su uso durante las fiestas

Villena amplía las zonas sin petardos y recorta una hora su uso durante las fiestas

De vivir como mascotas a empezar de nuevo en Villena: la historia de dos titíes rescatados en Croacia

Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible

Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible

Detenido en Monóvar por vender en Internet motos robadas

Detenido en Monóvar por vender en Internet motos robadas

La Aemet avisa de más nubes en Alicante: lluvias débiles y bajada de las temperaturas máximas

La Aemet avisa de más nubes en Alicante: lluvias débiles y bajada de las temperaturas máximas

El Camp de Mirra revive el Tratado de Almizra 50 años después de su primera representación

El Camp de Mirra revive el Tratado de Almizra 50 años después de su primera representación

La Virgen de solo 4,2 centímetros que reúne a todo un pueblo: así serán las Fiestas de Orito 2026

La Virgen de solo 4,2 centímetros que reúne a todo un pueblo: así serán las Fiestas de Orito 2026
Tracking Pixel Contents