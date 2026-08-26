Elda abre el plazo del Bono Joven de Alquiler con ayudas de 250 euros al mes

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Vivienda, ha iniciado la tramitación del Bono Joven de Alquiler 2026, una ayuda dirigida a menores de 35 años que tengan un contrato de alquiler o estén en disposición de conseguirlo. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre.

La convocatoria contempla tanto el alquiler de viviendas como de habitaciones. En el caso de quienes todavía no dispongan de contrato, cuentan con un plazo de dos meses desde la concesión de la ayuda para presentarlo.

Entre los requisitos establecidos figura que el solicitante no sea familiar del propietario del inmueble. Además, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar tres veces el IPREM, fijado en 600 euros mensuales. Este límite se eleva a cuatro veces el IPREM cuando conviven dos jóvenes y a cinco veces cuando conviven tres o más jóvenes.

La renta tampoco podrá superar los 650 euros mensuales en el caso de una vivienda ni los 300 euros si se trata de una habitación. La cuantía de la ayuda asciende a 250 euros al mes y es incompatible con la percepción de otra ayuda al alquiler por parte de cualquier integrante de la unidad de convivencia.

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La solicitud puede tramitarse de forma telemática mediante certificado digital o Cl@ve Permanente. También se pueden presentar las solicitudes, con cita previa, en la Oficina Xaloc Vivienda de Elda. Toda la información sobre los requisitos y el procedimiento está disponible en la página de la Generalitat Valenciana dedicada al Bono Alquiler Joven 2026 y a través del teléfono 012 (963 866 000).