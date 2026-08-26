Villena amplía las zonas sin petardos y recorta una hora su uso durante las fiestas

Villena volverá a regular el uso de petardos y otros artefactos pirotécnicos durante las próximas Fiestas de Moros y Cristianos con una novedad respecto al pasado año: se amplían las zonas de la ciudad donde estará totalmente prohibido utilizarlos. Además, el Ayuntamiento reduce en una hora el horario nocturno permitido en las calles que quedan fuera de las áreas restringidas.

El nuevo bando, firmado por el alcalde, Fulgencio Cerdán, estará en vigor del 28 de agosto al 10 de septiembre, ambos inclusive, con el objetivo de compatibilizar el ambiente festero con la seguridad y el descanso de las personas especialmente afectadas por el ruido de la pirotecnia.

La medida da continuidad a la campaña puesta en marcha en 2024 para controlar el uso de estos productos. Según el balance facilitado este miércoles por el edil Sergio Palao y el oficial de la Policía Local Andrés Alpañés, desde entonces el número de quejas e incidencias vecinales relacionadas con los petardos se ha reducido un 25 %.

"Lo que pretendemos es generar conciencia sobre la necesidad de controlar este tipo de materiales para lograr unas fiestas más tranquilas y seguras, que fortalezca la convivencia entre todo el mundo", ha señalado Palao. El edil ha recordado que cualquier producto pirotécnico conlleva un riesgo y ha incidido en la necesidad de ser conscientes de ello, "especialmente ante la población más joven, quienes son los que más utilizan petardos y otros materiales".

Más calles sin pirotecnia

La principal novedad de este año es la ampliación del área en la que no se podrá utilizar pirotecnia. El nuevo listado municipal incorpora diferentes calles y tramos, especialmente en el entorno de Las Peñicas y en la zona comprendida entre la avenida de la Constitución, El Copo y San Sebastián.

Entre las nuevas restricciones figuran calles o tramos como Capitán Postigo, Lepanto, Emilia Pardo Bazán, Quintín Esquembre, Pintor Luis García, Menéndez Pelayo, Cristóbal Amorós, Copo, Vereda, Pintor Sorolla y San Bartolomé, entre otras.

También se extiende la prohibición en Las Peñicas, con vías como Celada, Cardenal Cisneros, San Fernando, Sax, Cañada, Campo de Mirra, Benejama, Pascual Marquina, Peñicas, Independencia, Párroco Nadal, San Miguel, Júcar, Doctor Fleming y San Martín de Porres.

El documento municipal concreta asimismo algunas ampliaciones de tramos ya restringidos. En Dolores Navarro Campos, la prohibición se prolonga hasta la calle Copo; en Luis García, desde la avenida de la Constitución hasta Copo; en San Sebastián, hasta Quintín Esquembre; y en José María Soler, hasta Pintor Sorolla.

El bando mantiene además las restricciones en diferentes espacios especialmente sensibles o concurridos, entre ellos parques y plazas, el casco histórico, los alrededores del castillo de la Atalaya, la Pinada Galbis, el parque de Las Cruces, el recinto ferial y distintas zonas ajardinadas.

Hasta las diez de la noche

La otra modificación afecta al horario de uso de la pirotecnia en las calles donde sí estará permitido. Si en 2025 los petardos podían utilizarse de 10 a 14 horas y de 18 a 23 horas, este año el horario nocturno se adelanta una hora.

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Así, entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre solo podrán utilizarse artefactos pirotécnicos en las zonas autorizadas de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas. De esta forma, la campaña municipal mantiene el control sobre el uso de petardos durante las jornadas previas y las propias Fiestas de Moros y Cristianos, al tiempo que amplía las zonas protegidas y reduce el periodo diario en el que se permite su utilización.