De vivir como mascotas a empezar de nuevo en Villena: la historia de dos titíes rescatados en Croacia

Minnie y Miko ya están en Villena. Estos dos titíes comunes, de cinco y seis años, han llegado a AAP Primadomus, el centro de rescate y rehabilitación de primates y grandes felinos de la Fundación AAP, después de permanecer durante años como animales de compañía en Croacia. Su historia, marcada por las dificultades para trasladarlos entre países, pone sobre la mesa las diferencias que todavía existen en Europa a la hora de regular la tenencia de animales silvestres como mascotas.

Los dos primates fueron criados por criadores de Eslovenia y posteriormente llegaron a Croacia, donde eran mantenidos como animales de compañía con la intención de ser revendidos a través de anuncios clasificados. Un primer intento para rescatarlos no pudo llevarse a cabo debido a problemas con la documentación CITES, necesaria para el comercio y traslado internacional de determinadas especies.

En Croacia, Vedran Lončarić los acogió con la intención de ponerlos a salvo y encontrarles un lugar adecuado. Sin embargo, las instalaciones en las que vivían no reunían las condiciones necesarias para unos animales con unas necesidades tan específicas. Aunque recibían alimentación diaria y cuidados básicos, carecían de estimulación, enriquecimiento ambiental y atención especializada.

Los dos animales ya rescatados. / aap primadomus

La situación acabó afectando a su comportamiento. Minnie y Miko mostraban signos de apatía y una inactividad excesiva, según AAP. Finalmente, Lončarić, en colaboración con la organización Animal Friends, contactó con la Fundación AAP para buscar una solución permanente para ambos animales.

El traslado tampoco fue inmediato. La falta de documentación clara prolongó durante varios meses la llegada de los titíes a España. La colaboración entre las autoridades españolas y croatas, las organizaciones implicadas en Croacia y AAP permitió finalmente resolver los trámites administrativos y hacer posible el viaje hasta Villena.

Ahora, Minnie y Miko permanecerán juntos en cuarentena, ya que forman una pareja estrechamente vinculada. Durante este periodo se someterán a las revisiones veterinarias correspondientes y comenzarán a recibir una atención adaptada a sus necesidades.

Un problema que trasciende a estos dos animales

Para AAP, el caso de Minnie y Miko no es una situación aislada. La organización considera que las dificultades encontradas durante su rescate muestran los problemas que genera la falta de una normativa armonizada en la Unión Europea sobre la tenencia de animales silvestres como mascotas.

«Aunque la legislación europea regula aspectos relacionados con el comercio y movimiento de determinadas especies, cada país mantiene enfoques distintos respecto a qué animales pueden mantenerse como animales de compañía, lo que a la larga tiene consecuencias reales sobre el bienestar animal», señala Michèle Hamers, responsable de Políticas Públicas de AAP para Europa.

Miko en el momento de su llegada a AAP. / aap

La fundación reclama avanzar hacia un sistema de Listados Positivos, mediante el cual solo puedan mantenerse como animales de compañía aquellas especies cuya tenencia sea compatible con el bienestar animal, la salud pública, la seguridad de las personas y la protección de la biodiversidad. AAP defiende que este modelo permitiría actuar de forma preventiva frente al sistema actual, en el que las especies pueden comercializarse y mantenerse como mascotas salvo que exista una prohibición específica. Según la organización, los Listados Positivos también facilitarían los controles y ayudarían a prevenir situaciones de abandono, tráfico y sufrimiento animal.

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«Necesitamos un sistema preventivo y armonizado en toda la Unión Europea. Los Listados Positivos permiten evitar que animales silvestres con necesidades complejas entren en el comercio de mascotas y reducir los problemas administrativos y de bienestar que vemos repetidamente en los rescates de fauna exótica», añade Hamers. El caso de Minnie y Miko termina así, por ahora, en Villena, donde ambos han encontrado un lugar en el que recibir los cuidados especializados que necesitan. Pero para AAP, su rescate también evidencia la necesidad de avanzar hacia unas reglas comunes en Europa que eviten que otros animales silvestres terminen en situaciones similares.