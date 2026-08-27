Hierro extraterrestre y oro puro: el Tesoro de Villena, la mayor joya de la Edad del Bronce en la Península Ibérica

Considerado por la comunidad científica y las instituciones culturales como uno de los hallazgos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, el Tesoro de Villena representa una pieza angular para comprender las sociedades, la tecnología y el arte de la Edad del Bronce en la Península Ibérica.

¿Qué es el Tesoro de Villena?

El Tesoro de Villena es una monumental ocultación de objetos valiosos que suma casi 10 kilogramos de metales y materiales preciosos. El conjunto está compuesto por un total de 66 piezas finamente trabajadas, entre las que destacan:

Piezas de oro puro (24 quilates) : 11 cuencos de chapa batida con rica decoración geométrica, 28 brazaletes ornamentados, 2 frascos o botellas finamente labradas y diversos remates circulares que pesaron en su conjunto más de 9 kilos de oro.

: 11 cuencos de chapa batida con rica decoración geométrica, 28 brazaletes ornamentados, 2 frascos o botellas finamente labradas y diversos remates circulares que pesaron en su conjunto más de 9 kilos de oro. Piezas de plata : 3 frascos esferoidales y vajilla de plata con un peso aproximado de 600 gramos.

: 3 frascos esferoidales y vajilla de plata con un peso aproximado de 600 gramos. Materiales de prestigio: Piezas singulares elaboradas en ámbar y metales exóticos de alto valor simbólico.

¿Cuándo y cómo se descubrió?

El hallazgo tuvo lugar en diciembre de 1963 en la zona de la Rambla del Panadero.Tras la aparición fortuita de algunas piezas en una gravera cercana, el célebre arqueólogo villenense José María Soler García lideró los trabajos de excavación. Soler desenterró una gran vasija de cerámica depositada intencionadamente a escasa profundidad. Al retirar la vasija, se descubrió que custodiaba intacto el impresionante ajuar de piezas metálicas ocultado hace más de 3.000 años (datado entre el 1500 a. C. y el 1000 a. C.).

Importancia científica e histórica

La trascendencia del Tesoro de Villena va mucho más allá de su evidente valor económico:

El mayor conjunto de la Península Ibérica: Es la mayor acumulación de oro de la prehistoria peninsular y la segunda más relevante de toda Europa, solo superada por los ajuares de las Tumbas Reales de Micenas (Grecia).

Dominio metalúrgico excepcional: Las piezas revelan un dominio técnico extraordinario para la época, mediante técnicas de batido de metal en frío, repujado y calado sin necesidad de soldaduras en piezas complejas como los cuencos o los frascos.

Uso de "hierro extraterrestre": Estudios recientes realizados por investigadores del CSIC y museos especializados confirmaron que dos piezas emblemáticas del conjunto (un brazalete y una semiesfera hueca) contienen hierro procedentes de meteoritos. Dado que en la época aún no se dominaba la siderurgia terrestre, este material “caído del cielo” era extremadamente escaso y tenía un estatus sagrado o de inmenso poder.

Los arqueólogos siguen debatiendo su función original: se interpreta tanto como una gran ofrenda ritual a divinidades, como la vajilla ceremonial de un monarca o jefe tribal, o el tesoro escondido apresuradamente por una élite local en un periodo de inestabilidad o conflicto.

Fuente: Levante - EMV