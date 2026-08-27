Mil motivos para no perderse las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena

Cuando arranca septiembre, cuando la vida se desprende del aroma del verano más intenso, llegan las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de las Virtudes y para satisfacción de toda una población que se vuelca en sus celebraciones. Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena son la quintaesencia de la participación en este tipo de celebraciones, con más de 15.000 personas desfilando y miles y miles de músicos acompañando sus trajes y boatos. Y ofrece a propios y extraños mil razones para visitarlas y, especialmente, vivirlas.

Sobran razones para dejarse llevar por las fiestas de Villena en sus Moros y Cristianos. Aquí, todo es una explosión de sentimientos, de emociones, música, de pólvora festiva, de alegría y de encuentro humano. El espectáculo sensorial está asegurado, el visual y estético también.

Uno de los motivos para vivir las Fiestas de Villena tiene que ver con la enorme hospitalidad de sus gentes, que tiene en estos días su máxima expresión. / INFORMACIÓN

Dos grandes eventos son la Gran Entrada y la Gran Cabalgata. En la primera, el 5 de septiembre entran las siete comparsas moras encabezando el desfile; en la segunda, un día después, son las tropas cristianas, en formación con sus siete comparsas, quienes abren este gran despliegue por las calles de Villena. Una de las inexcusables razones para visitar Villena estos días: el espectáculo visual es insuperable. El despliegue de vestimentas, maquillaje y carrozas es extraordinario. Los talleres artesanos de la localidad, los más prestigiosos del país, muestran aquí su gran alarde de creatividad y su capacidad imaginativa de confección. Un vestuario y una puesta en escena que nos traslada a otro tiempo remoto. Capítulo aparte son las Escuadras Especiales, que lucen el vestuario más espectacular de los desfiles, y los boatos más impresionantes que se pueden ver en un evento de esta dimensión.

Pero son más los motivos para conocer Villena estos días, y no sólo es el vestuario. Villena ofrece un marco inigualable. Las representaciones de las embajadas, la teatralización de los enfrentamientos verbales entre ambos bandos, se producen a los pies del inmenso castillo de La Atalaya, una de las fortalezas mejor conservadas de España que corona la ciudad. Un castillo del siglo XII en el corazón del rabal medieval de esta ciudad que tiene rincones evocadores de otras épocas. Allí, en la entrada principal, la puesta en escena sobrecoge a cualquiera, enmudece a propios y extraños y emociona sin medida a los festeros que participan directa o indirectamente en estos actos.

Música, gastronomía y pólvora

Pero son muchas más las razones que nos invitan a llegar a Villena en estas fiestas. La música, corazón de Villena. Esta ciudad es conocida por su vinculación con la música y la generación de músicos de gran prestigio. Y en las fiestas se demuestra cada año. Cientos de bandas de música y cerca de 5.000 músicos interpretan sus piezas a lo largo de los eventos más importantes, pero la música no deja de sonar a lo largo de cada una de las jornadas. Pasear Villena estos días tiene su propia banda sonora, la que interpretan músicos venidos de todos los rincones de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, la que agita la ciudad: la pólvora.

Villena ofrece un marco inigualable: con más de 15.000 personas desfilando y miles de músicos acompañando / INFORMACIÓN

La pólvora tiene un sentido armónico en Villena. Su sonido, su olor, su ritmo, son parte de la fiesta, son una pieza básica de cada encuentro entre festeros y visitantes. La pólvora en Villena huele a fiesta. E inunda todo acto social, familiar y de encuentro vecinal. Ensordecedores hasta hacer vibrar todo el cuerpo por fuera y por dentro son los tradicionales actos de las «guerrillas» y las «salvas». La representación del enfrentamiento entre ambos bandos inunda con su enorme estruendo de pólvora toda la ciudad. Cientos de festeros disparan sus arcabuces por las calles y junto al Castillo de La Atalaya en una representación bélica convertida en encuentro pacífico de personas y culturas.

Una de las poderosas razones para vivir las Fiestas de Villena tiene que ver con la enorme hospitalidad de sus gentes, que tiene en estos días su máxima expresión. Son días perfectos para ver y comprobar cómo se viven las fiestas en sus «cuartelillos», en las calles, pero, sobre todo, en la mesa. La gastronomía local es toda una experiencia irrepetible para los visitantes y turistas que se desplazan. Es una mezcla del recetario más tradicional, de los ingredientes locales, de las maneras y los usos propios y exclusivos de estas tierras. Comer y beber bien en Villena está asegurado. Pero, además, comer y beber bien rodeado de un entorno único, un ambiente muy especial y un momento que se repite cada septiembre, pero que año tras año siempre es diferente.

Video de Facebook sobre LA CAJA DE LA MEMORIA.

Vive la fiesta de Villena y vive Villena entera. Su color, su patrimonio, su música, los eventos de Moros y Cristianos, la gastronomía de frontera, su hospitalidad, la belleza de su entorno, sus ricas bodegas, su red de comercio local y tradicional… sobran los motivos para conocer y vivir Villena en fiestas.

Porque hay fiestas que se contemplan y otras que se viven. Villena pertenece a estas últimas.

Más info en www.morosycristianosvillena.es

«Esta celebración es parte de nuestra forma de ser, de mostrarnos al mundo, de relacionarnos»

Fulgencio José Cerdán Barceló, Alcalde de Villena

El alcalde de Villena destaca que hoy Villena se muestra orgullosa de qué es, de qué ha sido y de su potencial de futuro. / INFORMACIÓN

Con la mirada puesta en lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, el alcalde de Villena repasa el significado de unas celebraciones que hablan de orgullo, unión y hospitalidad, y que cada año proyectan la esencia de la ciudad mucho más allá de sus fronteras.

¿Qué significa y qué representan las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena?

La vida social, familiar, de amistades, etc… gira en torno a la Fiestas de Moros y Cristianos. Esta celebración es parte de nuestra forma de ser, de mostrarnos al mundo, de relacionarnos. Y es así para los que son festeros como para los que no. Las fiestas son algo que llevamos en la sangre de una manera u otra. Estas fiestas en honor a la Virgen de las Virtudes son también una forma de unión donde todo el pueblo de Villena se une sin ‘pero’ alguno. Es una manifestación popular del orgullo de ser de esta tierra de frontera, donde hemos logrado sacar lo mejor de nosotros como ciudad a pesar de las dificultades. Hoy Villena se muestra orgullosa de qué es, de qué ha sido y de nuestro potencial de futuro. Y lo demuestra también desfilando, abriéndonos a los visitantes y turistas, compartiendo nuestra música, nuestras tradiciones, nuestras actividades. Sin duda, las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena nos definen como un pueblo unido, orgulloso de nuestra identidad y hospitalario con el otro.

¿Qué tienen las Fiestas como atractivo para los visitantes de otros municipios?

Lo que más sorprende es el sentimiento colectivo que, como pueblo, sacamos a la calle en estos días. Son miles, más de 12.000 festeros, los que completan las dos grandes citas de nuestro calendario: la Gran Entrada y la Gran Cabalgata. Y sobre todo, el color, la calidad de nuestros vestuarios, nuestros boatos, y la puesta en escena. Espacios como el Castillo de la Atalaya hacen que las embajadas tengan una dimensión diferente al de otros municipios, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y luego está la hospitalidad de nuestro pueblo, que es incrementa en estas fechas tan significativas.

Villena en estos días es una explosión de música, de gastronomía muy característica, y un destino que nos permite conocer patrimonio, historia, naturaleza y cultura por los cuatro costados.

¿Por qué son las fiestas más multitudinarias en participación?

Tiene que ver con el sentimiento compartido que une generaciones tras generaciones. Y la sensación de vivir algo que trasciende a uno mismo. En Villena, uno nace festero de una comparsa de las 14 de nuestra ciudad y villenero a la vez. Esa energía se transmite en los actos y eventos, y la perciben los espectadores de nuestras fiestas. Como le he dicho, en pocos eventos se concentran más de 12.000 festeros y otros 5.000 músicos sonando por las calles de una ciudad.

¿Qué actos destacaría de las fiestas?

Toda la programación tiene su valor y su importancia. La Gran Entrada y la Gran Cabalgata son la parte central. Las embajadas son dignas de ver, pero hay eventos de gran valor cultural y tradicional como la representación de la Conversión; el desfile de la Esperanza, donde participan los más pequeños como actores principales. Además, está la vida interna en cada comparsa que tiene su propia actividad y programación. Pero lo más significativo es el gran ambiente que se genera en estos días: esa combinación de personas unidas en algo tan grande, la pólvora, la música, la gastronomía. Sí, invito a todo el mundo a comprobarlo y a visitarnos entre el 5 y el 9 de septiembre. La experiencia es única.

Las Fiestas están declaradas de Interés Turístico Nacional, ¿para cuándo el sello de carácter internacional?

Pues estamos en la recta final de redacción y tramitación de la documentación para solicitar al Ministerio la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional. Este sello de calidad y reconocimiento es un puntal más en la estrategia de desarrollo turístico de nuestra ciudad, hoy capital del turismo del interior de la provincia. Ya está tramitado ante la Conselleria para su visto bueno y aval, y posteriormente en las próximas semanas remitirlo al Ministerio de Turismo para que determine nuestra idoneidad. Y ya le digo que estas fiestas generan mucha curiosidad en el mundo entero. Cada año son muchas las personas que vienen a vernos de otras partes del globo, y muchos los medios de comunicación que se interesan por nosotros y lo que hacemos.

Pero la declaración como Interés Turístico Internacional también será un reconocimiento al mundo de la fiesta, a todo el trabajo que realizan a lo largo del año para celebrar las fiestas de septiembre. Un homenaje a los hombres y mujeres que vivimos las fiestas, pero, sobre todo, a aquellas personas que estuvieron antes, que lucharon antes, que trabajaron antes y que llevaron el espíritu de lo mejor de Villena a lo que hoy es.

Los preludios de música y pólvora, el concierto de Pasodobles y la Romería

El Castillo de La Atalaya, la Plaza de Santiago y el Teatro Chapí se convierten en escenarios privilegiados de una programación que recorre algunos de los lugares más emblemáticos de Villena

La Romería, el domingo, 30 de agosto, es uno de los eventos más emotivos de la programación. / INFORMACIÓN

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, en honor a la Virgen de las Virtudes, arrancan con compases de pasodoble. El tradicional Concierto de los Pasodobles es el evento con el que dan comienzo estas fiestas que organizan el Ayuntamiento, la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos y la Junta de la Virgen. Esta tradicional cita tiene lugar en la tarde noche del 28 de agosto, anunciadora de las fiestas de los próximos días.

La música es parte del alma de Villena y el concierto así lo demuestra. En esta edición, la interpretación de la Banda Municipal de Música de Villena, que dirige el maestro Pedro Ángel López Sánchez, se realizará en la avenida de la Constitución, un traslado desde la Plaza de Santiago donde venía realizándose que responde a la respuesta masiva de público que abarrotaba este enclave.

Cuando aún no han dejado de sonar las notas musicales, llega el domingo, 30 de agosto, cuando tiene lugar la Romería desde el Santuario de las Virtudes, uno de los eventos más emotivos de la programación. Un traslado que se inicia de buena mañana en la ciudad, con un pasacalle a las 10.00 horas y el homenaje a los festeros fallecidos. Ya en el Santuario de las Virtudes, en la pedanía homónima, se prepara todo para partir a las 18.00 horas camino de Villena.

La llegada de la imagen a la ciudad es anunciada con los espectaculares fuegos artificiales, el encendido de la iluminación de fiestas, el disparo de arcabucería de los capitanes de las comparsas y el espectacular «rodar» de las banderas por parte de los alféreces.

El Gran Castillo de Fuegos Artificiales desde el Castillo de La Atalaya tiene lugar el 4 de septiembre. / INFORMACIÓN

La programación tiene también su antesala el 4 de septiembre, cuando de nuevo la música es protagonista en el Teatro Chapí, uno de los templos de las artes escénicas más bellos de la provincia. La Banda de Música Municipal abre las tradicionales cenas de confraternidad en los locales de las Comparsas, que culminan, de nuevo, con el Gran Castillo de Fuegos Artificiales desde el Castillo de La Atalaya.

A partir de la festiva noche del 4 de septiembre, la programación se acelera con los tradicionales eventos que comienzan con el pregón de fiestas, el 5 de septiembre, desde el balcón del Ayuntamiento en la Plaza de Santiago, que este año ofrece María Gracia Millá. Inmediatamente después, la Fiesta del Pasodoble y, a partir de allí, el despliegue de los festeros de las 14 comparsas que inundarán las calles con la Gran Entrada a las 16.00 horas, un desfile donde miles de festeros y músicos llenarán de color y de fiesta la calle durante horas. Así arrancan unas fiestas que se extienden hasta el 9 de septiembre, que se desarrollan día y noche, en diferentes puntos de la ciudad y con actividades para todos los gustos.

Villena invita así al visitante a no limitarse a contemplar la fiesta, sino a vivirla desde dentro, recorrer sus calles, acercarse a sus monumentos y dejarse llevar por una celebración que transforma por completo el ritmo habitual de la ciudad. Cinco días intensos en los que cada rincón ofrece una imagen, un sonido o una tradición diferente y que convierten septiembre en uno de los mejores momentos del año para descubrir Villena.

Una fiesta que es tradición, que evoluciona y que ofrece una atractiva oferta a los que buscan nuevas experiencias.

Toda la información en la web: www.morosycristianosvillena.com