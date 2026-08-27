El PPCV lamenta la pérdida del Tesoro de Villena y cuestiona que la seguridad de las piezas haya sido la adecuada

Escasas reacciones desde el mundo de la política ante el robo del Tesoro de Villena. La más destacada ha sido en forma de comunicado, emitido por el PPCV, concretamente por el grupo parlamentario de la formación en las Cortes Valencianas.

Su síndic, Nando Pastor, ha lamentado la pérdida del tesoro, “una de las piezas arqueológicas y patrimoniales más relevantes de la Comunidad Valenciana y de toda Europa”. Y ha concluido que “es una verdadera lástima que puedan existir dudas sobre la ausencia de medidas de seguridad suficientes en un museo que custodia piezas de esta importancia”. Cabe recordar que el Museo de Villena, que custodiaba la colección, es de ámbito municipal, y que el gobierno local lo lidera el PSOE a través de su alcalde, Fulgencio Cerdán, que comparte el ejecutivo con Verdes de Europa.

Además, según ha dicho, la pérdida ha sido “una lástima”, y ha señalado que “lo prioritario es que se esclarezcan los hechos y se pueda recuperar cuanto antes una pieza que forma parte del patrimonio de todos”. Pastor ha asegurado que su partido y el Consell están “a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, y ha recalcado que el Tesoro de Villena “constituye un patrimonio de extraordinaria relevancia”, por lo que cree que es “especialmente preocupante” que sus piezas estuvieran expuestas “sin unas medidas de seguridad adecuadas”.

También desde el mundo de la política se ha expresado Susana Camarero, vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, que ha “lamentado y condenado” los hechos. “Sabemos que está la Guardia Civil investigando y esperamos que se resuelva con la mayor rapidez posible y que se recupere lo robado”, ha respondido ante preguntas de la prensa en su visita a Sant Joan d'Alacant.