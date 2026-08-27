El Tesoro de Villena: así fue el hallazgo del emblema de la Edad de Bronce que han robado en el Muvi

El robo del Tesoro de Villena ha supuesto un golpe al patrimonio arqueológico más importante de España y Europa y emblema de la Edad de Bronce. Se trata de uno de los hallazgos de orfebrería más importantes de la Prehistoria peninsular y, como ocurrió como otras joyas como la Dama de Elche, fue hallada por casualidad. Y es que la historia de su descubrimiento comenzó lejos de las excavaciones aqueológicas: el Tesoro de Villena fue hallado en mitad de una obra en 1963.

Metal extraterrestre y oro

La excepcionalidad del Tesoro de Villena recae tanto en la riqueza de sus materiales como en lo que revela sobre la metalurgia prehistórica. El conjunto reúne más de nueve kilos de oro de gran pureza, junto a otros objetos de plata, ámbar y hierro. Por ello está considerado uno de los de pósitos de vajilla áurea más importantes de la Edad de Bronce en Europa, solo comparable en magnitud con los conjuntos hallados en las tumbas reales de Micenas. Las investigaciones arqueológicas datan al conjunto en el Bronce Tardío o Final, durante el segundo milenio a.C. Algunos estudios proponen fechas en torno a 1575-1400 a. C., mientras que el Museo de Villena mantiene una datación aproximada hacia el 1000 a. C. A esta singularidad se suma que los análisis arqueometalúrgicos (publicados en Trabajos de Prehistoria, revista del CSIC) indican que e dos de sus piezas de hierro —una semiesfera y un brazalete o anilla— fueron probablemente fabricadas con hierro procedente de un meteorito.

Piezas encontradas en mitad de una obra

Tras confundirla varios obreros con el engranaje de los camiones y entregándolo de uno a otro al capataz de obra, las piezas llegaron a manos del joyero Carlos Miguel Esquembre que el 22 de octubre de 1963 y este avisó al arqueólogo José María Soler García de la aparición de un extraordinario brazalete de oro. El propio Soler reconstruyó el episodio en El Tesoro de Villena, memoria arqueológica publicada en 1965 por el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas y disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Francisco García Arnedo. / INFORMACIÓN

"Pusimos el hecho inmediatamente en conocimiento del Sr. Alcalde de la población, D. Luis García Cervera, y mostramos la joya en la reunión que en aquellos momentos celebraba la Corporación municipal, y ante la posibilidad de que el brazalete hubiera sido mutilado por sus inventores o de que se hubiese falseado el lugar de su verdadera procedencia, comparecimos al día siguiente ante el Sr. Juez de 1.ª Instancia e Instrucción, Ilmo. Sr. D. Ramón Escoto, para denunciarle aquellas posibilidades. Las indagaciones comenzaron en seguida y pusieron de manifiesto que el brazalete no había sido encontrado por el gitano Contreras, sino por uno de sus compañeros de trabajo llamado Francisco García Arnedo, quien lo entregó a su capataz, Ángel Tomás Martínez, en la creencia de que se trataba de una de las piezas que forman parte del engranaje de los camiones que transportaban las gravillas. Así lo creyó también el Sr. Tomás, quien dejó suspendida la joya en lugar visible hasta que pasó a manos del gitano Contreras, cuya esposa la llevó al joyero para que le informase, según dijo, del presunto valor de la pieza" [SIC], señala el documento.

La sala que acoge el Tesoro de Villena. / INFORMACIÓN

Un mes después apareció un segundo brazalete, procedente también de las gravas extraídas de la Rambla del Panadero, al pie de la Sierra del Morrón. Aquella nueva pista permitió a Soler localizar la zona de origen y organizar una excavación autorizada por la Dirección General de Bellas Artes. Los trabajos arqueológicos comenzaron en la mañana del 1 de diciembre de 1963, apenas dos meses después del hallazgo. Sobre las cinco de la tarde e Pedro Domenech Albero, colaborador de Soler, dejó al descubierto una vasija cerámica que había permanecido enterrada durante milenios. Dentro se encontraba el tesoro.

El equipo esperó varias horas para fotografiarlo antes de extraerlo. Miguel Flor Amat realizó las únicas imágenes del conjunto tal como apareció en el terreno. Después, la vasija fue trasladada a Villena bajo la supervisión de Soler.

Aquella sucesión de casualidades, investigación arqueológica y colaboración ciudadana terminó revelando uno de los grandes testimonios de la orfebrería de la Edad del Bronce en Europa que esta madrugada ha sido sustraída.

Bien de Interés Cultural

El Decreto 66/2005, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, reconoció expresamente como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Colección Arqueológica al Tesoro de Villena. El decreto se publicó en el BOE el 12 de mayo de 2005.