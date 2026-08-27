El golpe del siglo en Alicante: roban el Tesoro de Villena del Muvi en apenas cuatro minutos

El Tesoro de Villena ha sido robado durante la madrugada de este jueves del Museo de Villena (Muvi), según ha podido confirmar este diario. El asalto se ha perpetrado en apenas cuatro minutos, alrededor de las cinco de la madrugada.

No era una réplica. Los ladrones se han llevado el Tesoro de Villena original, el conjunto arqueológico de oro y otros metales que se conserva en el museo y que está considerado una de las grandes joyas de la Edad del Bronce. Además, fuentes conocedoras de la investigación apuntan que también podrían haber sustraído la corona de la Virgen de Las Virtudes, aunque este extremo está pendiente de confirmación oficial.

El museo permanece acordonado mientras la Guardia Civil trabaja en la investigación del robo. Hasta el Muvi se han desplazado el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, para seguir las primeras actuaciones tras el asalto.

En el cruce de la calle Trinidad con la calle Ferriz, frente al museo, varios vecinos se han acercado durante la mañana para comprobar qué había ocurrido y curiosear ante el despliegue policial. La noticia del robo del tesoro más emblemático de Villena ha despertado la sorpresa entre quienes se han acercado hasta las inmediaciones del edificio.

Rafa Arjones

Así se ha perpetrado el robo en Villena

Los asaltantes habrían accedido al edificio por uno de sus laterales, arrancando uno de los ventanales para entrar en las instalaciones. Una vez dentro, actuaron con gran rapidez y se hicieron con varias piezas del conjunto arqueológico antes de abandonar el museo.

Según fuentes solventes, los autores del robo podrían formar parte de una banda organizada con un alto grado de planificación. La investigación apunta a que habrían provocado una primera incidencia en el polideportivo municipal, situado en la otra punta de la localidad, para generar una distracción.

La alarma del polideportivo saltó alrededor de las 5.16 horas. Apenas unos minutos después, sobre las 5.20 horas, los autores habrían accedido al Muvi, donde también se activaron los sistemas de alarma. A las 5.24 horas ya habrían abandonado las instalaciones con el conjunto arqueológico.

El MUVI, acordonado tras el robo del Tesoro de Villena / Rafa Arjones

El golpe, ejecutado en un margen de tiempo muy reducido, ha puesto el foco en el nivel de preparación del asalto y en la capacidad de los autores para actuar con rapidez.

Las instalaciones, que se inauguraron hace dos años, no cuentan con personal de seguridad de forma permanente, aunque sí disponen de un sistema de cámaras de videovigilancia.

El conjunto arqueológico, uno de los principales emblemas de la ciudad y la pieza más destacada del museo, está compuesto fundamentalmente por piezas de oro. Entre ellas se encuentran once cuencos, 28 brazaletes (el grupo más numeroso) y tres botellas, además de otras piezas diversas. El tesoro incluye también tres botellas de plata, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro y oro y un brazalete de hierro.

Una imagen reciente del Tesoro de Villena que se puede ver en la exposición. / INFORMACIÓN

El conjunto está fechado hacia el año 1.000 antes de Cristo y fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. Las piezas aparecieron en el interior de una vasija que se encontraba oculta en el lecho de una rambla del término municipal de Villena.

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La orfebrería del conjunto representa uno de los máximos exponentes de la metalurgia prehistórica. Para la investigación especializada, constituye, junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas (Grecia), uno de los conjuntos de vajilla áurea más importantes de la Edad del Bronce.