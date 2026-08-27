El golpe del siglo en Alicante: roban el Tesoro de Villena del Muvi en apenas cuatro minutos

El Tesoro de Villena ha sido robado durante la madrugada de este jueves del Museo de Villena (Muvi), según ha podido confirmar este diario. El asalto se ha perpetrado en apenas cuatro minutos, alrededor de las cinco de la madrugada, y los autores, entre cuatro y seis, habrían huido en dos vehículos.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, visiblemente afectado por lo ocurrido, ha confirmado que los ladrones se han llevado gran parte del Tesoro, aunque algunas piezas permanecen en el museo. "Estamos absolutamente desolados. Para Villena esto nos destroza. Es parte de nuestro patrimonio y la riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos", ha manifestado el primer edil, que ha trasladado su apoyo "a toda la gente de Villena".

Cerdán ha explicado que el robo se ha producido "muy rápido" y que "han saltado todas las alarmas", al tiempo que ha destacado que la intervención de las fuerzas de seguridad también fue rápida. Según ha detallado, en el museo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y parte de algunos adornos.

Rafa Arjones

Los autores también han accedido a la zona en la que se encontraban las coronas de la Virgen de Las Virtudes. El primer edil ha precisado que había cuatro coronas, dos del Niño y dos de la Virgen, y que ha quedado una de las correspondientes al Niño. Según ha relatado, esta pieza "se ve que con las prisas se les ha caído y está ahí".

La arracada y el tesorillo permanecen intactos, según ha confirmado también Cerdán, quien ha señalado que el museo dispone de imágenes de lo ocurrido y que la Guardia Civil ya las tiene en su poder para la investigación. Preguntado por la seguridad del edificio, el regidor ha asegurado además que, antes de su apertura, las instalaciones pasaron "todas las medidas de seguridad oportunas" y una inspección para comprobar que se encontraban en condiciones para abrir al público.

El alcalde ha situado en aproximadamente 1,7 millones de euros el valor del conjunto sustraído.

Un golpe ejecutado en minutos

Los asaltantes habrían accedido al edificio por uno de sus laterales, concretamente por la calle Madrid, arrancando uno de los ventanales para entrar en las instalaciones. Una vez dentro, actuaron con gran rapidez antes de abandonar el museo con buena parte del preciado conjunto.

Según fuentes conocedoras de la investigación, los autores podrían formar parte de una banda organizada con un alto grado de planificación. La investigación apunta a que habrían provocado una primera incidencia en el polideportivo municipal, situado en la otra punta de la localidad, para generar una distracción.

La alarma del polideportivo saltó alrededor de las 5:16 horas. Apenas unos minutos después, sobre las 5:20 horas, los autores habrían accedido al Muvi, donde también se activaron los sistemas de alarma. A las 5:24 horas ya habrían abandonado las instalaciones con el conjunto arqueológico.

El museo permanece acordonado mientras la Guardia Civil trabaja en la investigación. Hasta el Muvi se han desplazado el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda y el coronel de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato.

Pineda ha calificado la jornada como "un día triste" y ha señalado que el robo supone "un daño no solo para Villena", sino también para la provincia de Alicante y a nivel "nacional e incluso internacional". El subdelegado ha confirmado que la Policía Judicial ha asumido el caso y que permanecen abiertas "todas las hipótesis".

El MUVI, acordonado tras el robo del Tesoro de Villena / Rafa Arjones

"La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está centrada en lo que es el robo del Tesoro de Villena", ha explicado Pineda, que ha situado como "objetivo fundamental" de la investigación recuperar el tesoro.

En el cruce de la calle Trinidad con la calle Ferriz, frente al museo, varios vecinos se acercan durante la mañana para comprobar qué había ocurrido y observar el despliegue policial.

Las instalaciones, inauguradas hace dos años, no cuentan con personal de seguridad de forma permanente, aunque sí disponen de un sistema de cámaras de videovigilancia.

Además, el suceso se ha producido en unas fechas sensibles para la ciudad, que se encuentra a las puertas de celebrar sus Fiestas de Moros y Cristianos, del 4 al 9 de septiembre.

El Tesoro de Villena es uno de los principales emblemas de la ciudad y la pieza más destacada del museo. El conjunto arqueológico está compuesto fundamentalmente por piezas de oro, entre ellas once cuencos, 28 brazaletes (el grupo más numeroso) y tres botellas, además de otras piezas diversas. El tesoro incluye también tres botellas de plata, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro y oro y un brazalete de hierro.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, comparece tras el robo del Tesoro: "Estamos desolados" / Rafa Arjones

El conjunto está fechado hacia el año 1.000 antes de Cristo y fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. Las piezas aparecieron en el interior de una vasija que se encontraba oculta en el lecho de una rambla del término municipal de Villena.

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La orfebrería del conjunto representa uno de los máximos exponentes de la metalurgia prehistórica. Para la investigación especializada, constituye, junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas (Grecia), uno de los conjuntos de vajilla áurea más importantes de la Edad del Bronce.