Los vecinos de Villena, desolados: "El Tesoro es nuestra identidad"

Nadie se lo quiere creer. Pero ha pasado. Villena se ha levantado este jueves con el robo de su Tesoro, expuesto desde hace dos años en el joven Museo de Villena (Muvi). A una semana de sus Fiestas de Moros y Cristianos, con las calles ya engalanadas para los desfiles y los nervios a flor de piel, la incredulidad y la tristeza se han apoderado de una ciudad que todavía intenta asimilar lo ocurrido.

El robo de una gran parte de las piezas ha causado una profunda consternación entre los vecinos. El Tesoro, hallado en 1963, es uno de los principales símbolos históricos y patrimoniales de la ciudad, por lo que su desaparición ha sido recibida con especial pesar en las calles.

Cristina Domene, vecina de Villena y presidenta de la comparsa del bando Marroquí de las Fiestas de Moros y Cristianos, cuya sede sufrió un virulento incendio hace unas semanas y se encuentra a escasos metros del museo, ha sido una de las personas que ha expresado su pesar por lo ocurrido. "Es una gran pérdida para todo el pueblo. Nos hemos levantado consternados, pensando que era una broma de mal gusto, y esperemos que se pueda resolver y que no vaya a males mayores, pero es una gran pérdida para toda la ciudadanía", ha señalado. Domene también ha querido trasladar su apoyo al Ayuntamiento y al alcalde, Fulgencio Cerdán, recordando el respaldo que recibió tras el incendio de la sede de los Marruecos. "Ellos se volcaron conmigo cuando pasó lo del incendio en la sede de los Marruecos y entiendo a Fulgencio y tiene todo nuestro apoyo. El Tesoro de Villena es nuestra identidad", ha afirmado.

Entre los vecinos, la tristeza ha sido generalizada. María Aurelia, vecina de Villena, ha resumido el sentimiento que se respiraba este jueves: "Tenemos mucha pena, me da mucha lástima, siempre hay gente que le gusta lo que no es suyo".

Visitantes sorprendidos

La noticia también ha sorprendido especialmente a quienes habían viajado hasta Villena para visitar el museo. Es el caso de Loli Méndez, procedente de Albacete, que tenía previsto conocer el Tesoro precisamente este jueves. "Llevaba pensando mucho en venir a visitar el Tesoro y esta mañana me he levantado con la idea y me he sacado el billete de tren", ha explicado.

La visitante acababa de llegar en tren cuando se encontró con la presencia policial en los alrededores del museo y preguntó qué había ocurrido. "Conforme me han dicho se me han puesto los pelos de punta, tengo una sensación muy extraña porque qué mala suerte que vengo yo... Me da mucha pena, espero que lo encuentren, me da mucha tristeza", ha relatado.

Conchi Amorós también ha lamentado el golpe para la ciudad. "Se han llevado algo muy grande de Villena, estamos todo el pueblo muy apenados por ello. Ha sido algo muy fuerte, ojalá lo encuentren", ha manifestado.

Sentimiento colectivo

Rafa Miñono ha explicado que conoció el robo nada más levantarse. "Me levanté esta mañana y enseguida he visto la noticia. Estoy bastante fastidiado, nos han quitado lo que teníamos aquí en Villena y su historia", ha señalado. Aunque reconoce la dificultad de recuperar las piezas, mantiene la esperanza de que el caso pueda resolverse: "Sabemos que es difícil que lo vayan a pillar, pero con esperanza de que se pueda solucionar".

José Ramón Hurtado ha incidido en el valor simbólico que el Tesoro tiene para los vecinos, especialmente en estas fechas previas a las fiestas. "Para Villena el Tesoro es uno de los emblemas de la ciudad. Es parte fundamental de Villena y de su historia, al igual que las coronas de la Virgen en estos días que se acercan las Fiestas de Moros y Cristianos", ha apuntado. "Se nota que Villena está triste. Veíamos imposible que algo así pasara aquí", ha concluido.

Noticias relacionadas

En una ciudad que resta los días para el inicio de sus Fiestas de Moros y Cristianos, la desaparición del Tesoro ha dejado un sentimiento compartido de incredulidad, tristeza y preocupación por el destino de unas piezas que los vecinos consideran parte de su propia identidad.