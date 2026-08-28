Del cofre del Ayuntamiento al banco: ¿Cómo se custodió el Tesoro de Villena antes de llegar al museo?

El Tesoro de Villena pasó más de seis décadas bajo distintas fórmulas de custodia antes de acabar expuesto en el Museo de Villena (Muvi), donde ahora ha sido objeto de un robo que ha conmocionado a la ciudad.

Desde su descubrimiento, en diciembre de 1963, las piezas estuvieron primero, hasta al menos 1966, -para ser estudiadas- en la vivienda de su descubridor, el arqueólogo José María Soler; posteriormente permanecieron durante décadas en el Ayuntamiento de Villena y, tras la clausura del edificio consistorial en 2019 por problemas estructurales, fueron trasladadas a la caja fuerte de un banco de la ciudad.

En junio de 2024, el conjunto de orfebrería más valioso de la Edad de Bronce en Europa, llegó al Muvi para quedar expuesto en una sala especialmente diseñada para albergarlo. Así lo explica José Fernando Domene Verdú, doctor en Historia, licenciado en Geografía e Historia, especializado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Valencia y profesor de Historia, quien reconstruye el recorrido que siguió el Tesoro desde que fue hallado.

El arqueólogo Jose María Soler, muestra el Tesoro de Villena, cuando se encontraba en el Ayuntamiento, dentro de su museo. / PERFECTO ARJONES

El descubrimiento se produjo el 1 de diciembre de 1963, después de que un trabajador encontrara en unas tierras procedentes de la Rambla del Panadero, en el monte del Morrón, una pieza de oro que confundió inicialmente con un elemento de un camión. La pieza llegó a la joyería Esquembre, donde, ante el precedente del hallazgo del Tesorillo del Cabezo Redondo meses antes, surgió la sospecha de que podía tratarse de un objeto arqueológico.

Nunca viajó a Madrid

Desde allí avisaron a José María Soler. Soler y un grupo de colaboradores acudieron a la zona de donde procedían las tierras. Tras pasar buena parte de la jornada sin encontrar nada, cuando ya anochecía uno de los integrantes del grupo dio un golpe de azada y aparecieron las piezas de oro que componían el conjunto. El hallazgo tuvo una enorme repercusión. «El descubrimiento del Tesoro de Villena fue todo un acontecimiento para la ciudad y para su historia», recuerda Domene.

Tras el hallazgo, José María Soler llevó las piezas a su domicilio de la calle Corredera, donde permanecieron inicialmente mientras las estudiaba. Desde Madrid acudieron representantes del Museo Arqueológico Nacional para trasladarlo a la capital, pero Soler se negó y, en ese entonces, con el apoyo del Ayuntamiento de Villena, consiguió que el Tesoro permaneciera en la ciudad, según relata el historiador.

De casa de Soler al Ayuntamiento

En 1966, el Tesoro fue trasladado al museo arqueológico que entonces se encontraba en la planta baja del Ayuntamiento de Villena, en la Plaza de Santiago. Allí permaneció hasta la clausura del edificio consistorial en 2019. Domene explica que desde el principio se adoptaron medidas específicas para su custodia. El Tesoro y el Tesorillo del Cabezo Redondo permanecían juntos en un cofre situado dentro de una cámara acorazada y el acceso requería una llave. «Aquello era muy potente, no era fácil de robar, era muy difícil», señala el historiador, al recordar las condiciones en las que permaneció durante décadas.

El arqueólogo en el museo que llevaba su nombre. / PERFECTO ARJONES

El sistema de vigilancia se reforzaba además con la presencia policial. En los primeros años, el retén de la Policía Local estaba situado en el propio Ayuntamiento, frente al museo, en la planta baja. Posteriormente, cuando el retén se trasladó al edificio actual de la Policía Local, continuó existiendo vigilancia permanente en el consistorio. «Siempre había un policía de guardia», recuerda Domene. El agente controlaba el acceso al edificio, que contaba además con puertas y rejas de hierro. Para entrar al museo había que acceder desde el patio del Ayuntamiento y atravesar una puerta enrejada. Cuando no era horario habitual, el acceso al consistorio también estaba restringido.

Para Domene, aquellas condiciones hacían especialmente complicado que alguien pudiera acceder al Tesoro. Durante años, además, era el propio José María Soler quien se encargaba de mostrarlo a los visitantes.

La totalidad de las piezas del Tesoro de Villena, guardadas en el museo arqueológico dentro del Palacio Consistorial. / PERFECTO ARJONES

El historiador recuerda aquellas visitas como todo un espectáculo. Soler realizaba primero una explicación sobre el conjunto y después abría el cofre. En ese momento se encendía una luz blanca que permitía contemplar el brillo del oro. «Era un momento en el que la gente se quedaba con la boca abierta», rememora. El recorrido cambió en 2019, cuando el Ayuntamiento de Villena fue clausurado por el mal estado del edificio. El Tesoro dejó entonces el Palacio Consistorial y fue trasladado a la caja fuerte de un banco de la ciudad, donde permaneció hasta que se habilitó el nuevo museo.

Llegada al Muvi

En 2024 llegó al Muvi. En junio de ese año ya lucía en la sala especialmente destinada a albergarlo, diseñada con una cámara acorazada de 75 metros cúbicos y concebida como una estructura independiente y aislada del resto del museo. La estancia cuenta con unos 25 metros cuadrados de superficie interior y tres metros de altura.

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El historiador resume el recorrido temporal del conjunto: descubierto en 1963, permaneció inicialmente en casa de Soler, pasó en 1966 al Ayuntamiento, estuvo allí hasta 2019, fue trasladado entonces a un banco de Villena y finalmente llegó al Muvi en 2024. Y es precisamente ese recorrido el que Domene pone sobre la mesa tras el robo. «Desde 1963 hasta el 2024, 61 años. No lo robó nadie. Se trae aquí en el 2024 y a los dos años lo roban», concluye.