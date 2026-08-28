Compromís pide explicaciones al Consell por el robo del Tesoro de Villena

Comienzan las reacciones políticas al robo del Tesoro de Villena, que se produjo en la madrugada del jueves. Verònica Ruiz, diputada de Compromís en las Cortes Valencianas, ha reclamado al Consell que “dé explicaciones” sobre las circunstancias relacionadas con la sustracción y que “aclare” las actuaciones que ha llevado a cabo la Conselleria competente en materia de patrimonio “para garantizar la conservación y la seguridad”.

La diputada valencianista dice querer saber si la Generalitat “cumplió con todas las obligaciones que le corresponden de acuerdo con la normativa” y “si había adoptado las medidas necesarias para proteger unas piezas de un valor patrimonial excepcional”. Por ello, pretende que se expliquen “qué protocolos de seguridad estaban vigentes y qué medidas se habían adoptado, y si eran suficientes para garantizar la protección del Tesoro”.

Por otra parte, Ruiz ha preguntado si la Conselleria se ha puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “colaborar en la investigación” y ha reclamado conocer qué actuaciones se están llevando a cabo. “La Generalitat no se puede limitar a guardar silencio ante un robo que afecta a un elemento fundamental del patrimonio valenciano”, ha dicho, y ha matizado que “no se trata de hacer política con el robo, sino de exigir responsabilidades y saber si la Generalitat ha hecho todo lo que le correspondía”, ha concluido sin especificar que el Museo de Villena en el que se preservaba la colección es de ámbito municipal.