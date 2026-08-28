Alto Vinalopó
Vox se queda sin concejal en Sax: su único representante pasa a no adscritos por discrepancias con la dirección provincial del partido
El edil Juan Francisco Martínez explica que deja de militar en la formación de ultraderecha, admite sus diferencias con la cúpula en Alicante y se marcha para “no entorpecer”
Deserción en Vox. El único concejal de la formación de ultraderecha en Sax, Juan Francisco Martínez, ha presentado por registro este mismo viernes en el Ayuntamiento de la localidad que abandona el grupo municipal y que pasa al de no adscritos.
La decisión obedece a las discrepancias mantenidas por él mismo con el Comité Ejecutivo Provincial (CEP), el órgano de dirección de Vox en Alicante. “No estoy de acuerdo con ciertas decisiones”, ha afirmado sin querer matizar los motivos de fondo. Martínez, que deja de ser militante de Vox, no ha apostado por dejar el acta y dimitir como concejal porque adquirió “un compromiso con la ciudadanía: el partido es otra cosa”.
Pese a sus discrepancias, el concejal ahora no adscrito asegura que sigue “apoyando a Vox al 200 % a nivel nacional y en la Comunidad, porque es imprescindible”, pero que tiene “unos principios” y no comparte “ciertas actuaciones” de la cúpula provincial, liderada por Eduardo Gutiérrez de Cabiedes y con la que diversos cargos han mostrado discrepancias.
La decisión de pasar a concejal no adscrito, asegura, es para “no entorpecer” las decisiones de la dirección provincial y de quienes asuman el liderazgo de Vox en el municipio. En el Ayuntamiento de Sax el PP gobierna con mayoría absoluta, por lo que el cambio no afecta a la composición del ejecutivo local que lidera la alcaldesa Laura Estevan.
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